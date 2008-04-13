Что может быть романтичнее медового месяца на Ниагаре? Но для Силаса и Камиллы это будет необычное путешествие.

Силас – мелкий мошенник, и женится на дочери шерифа, чтобы смыться в Канаду. Но влюбленная Камилла верит, что ее чувства изменят избранника. Ничто не помешает сбыться ее мечте о медовом месяце, даже собственная «смерть»…