Постер фильма Медовый месяц Камиллы
Постер фильма Медовый месяц Камиллы
6.6 Рейтинг IMDb: 5.9
Медовый месяц Камиллы

Медовый месяц Камиллы

Camille 18+
Сайлас Паркер – мелкий вор. Он женится на племяннице своего офицера-наблюдателя по условно-досрочному освобождению, наивно полагая, что сможет использовать свой романтический медовый месяц, чтобы сбежать в Канаду. Камилла Фостер – самая милая девушка, которую вы когда-либо могли надеяться встретить. Она искренне верит, что Ниагарский водопад изменит Сайласа к лучшему. Она ужасно влюблена и не позволит ничему остановить медовый месяц, даже ее смерти…

  • На заключительной вечеринке для актеров и съемочной группы был караоке-автомат. Увидев его, Джеймс Франко встал и спел заглавную песню к фильму «Человек-паук». 
  • Сценарист фильма Ник Пустей со своей девушкой отправился на Ниагарский водопад, чтобы посмотреть, как идут съемки. После одного дня просмотровой романтики он сделал ей предложение, и вскоре пара поженилась.
  • Режиссер Грегори Маккензи также женился на своей девушке во время съемок на Ниагаре. На свадьбе присутствовала вся съемочная группа фильма: продюсер Альберт Радди стал другом невесты, Сиенна Миллер – подружкой, Джеймс Франко – шафером.
  • Во время съемок продюсер Дэн Гродник так часто повторял фразу: «Это фантастика!», что он стал известен как «Фантастический Дэн».

Что может быть романтичнее медового месяца на Ниагаре? Но для Силаса и Камиллы это будет необычное путешествие.

Силас – мелкий мошенник, и женится на дочери шерифа, чтобы смыться в Канаду. Но влюбленная Камилла верит, что ее чувства изменят избранника. Ничто не помешает сбыться ее мечте о медовом месяце, даже собственная «смерть»…

Медовый месяц Камиллы - дублированный трейлер
Медовый месяц Камиллы  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 13 апреля 2008
Дата выхода
4 июня 2009 Россия Парадиз 16+
4 июня 2009 Беларусь
4 июня 2009 Казахстан
13 апреля 2008 США
4 июня 2009 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $631 318
Производство A-Mark Entertainment, Camille Productions, Golconda Films
Другие названия
Camille, Aionia agapi, Camille - Die Geschichte einer unglaublichen Liebe, Camille - Egy halhatatlan szerelem története, Camille - Um Amor do Outro Mundo, Camille O Poder do Amor, Eine unsterbliche Liebe, Un amor por siempre, Zakochana na zabój, Камілла, Медовый месяц Камиллы, 卡蜜儿
Режиссер
Грегори МакКензи
В ролях
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Эд Лотер
Все актеры и съемочная группа
6.6
5.9 IMDb
Медовый месяц Камиллы - дублированный трейлер
Медовый месяц Камиллы Дублированный трейлер
