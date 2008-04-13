Сайлас Паркер – мелкий вор. Он женится на племяннице своего офицера-наблюдателя по условно-досрочному освобождению, наивно полагая, что сможет использовать свой романтический медовый месяц, чтобы сбежать в Канаду. Камилла Фостер – самая милая девушка, которую вы когда-либо могли надеяться встретить. Она искренне верит, что Ниагарский водопад изменит Сайласа к лучшему. Она ужасно влюблена и не позволит ничему остановить медовый месяц, даже ее смерти…
Что может быть романтичнее медового месяца на Ниагаре? Но для Силаса и Камиллы это будет необычное путешествие.
Силас – мелкий мошенник, и женится на дочери шерифа, чтобы смыться в Канаду. Но влюбленная Камилла верит, что ее чувства изменят избранника. Ничто не помешает сбыться ее мечте о медовом месяце, даже собственная «смерть»…
|4 июня 2009
|Россия
|Парадиз
|16+
|4 июня 2009
|Беларусь
|4 июня 2009
|Казахстан
|13 апреля 2008
|США
|4 июня 2009
|Украина