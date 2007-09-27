Фильм, озвученный лауреатом премии "Тони" актером Ливом Шрайбером под музыку замечательного трио в составе Ричарда Эванса, Дэвида Роудса и Питера Гэбриэла, становится для зрителей незабываемым путешествием в малоизученный мир "необычных" — подводных — динозавров. Снятый при поддержке фонда National Science Foundation, он переносит на большой экран удивительные научные открытия и историю жизни самых грандиозных созданий океанских глубин. Эти невиданные создания, начиная с жирафоподобного стиксозавра (Styxosaurus) и "бульдожьей" рыбы ксифактинуса (Xiphactinus) и заканчивая "морским тираннозавром" — 12-метровым хищником тилозавром (Tylosaurus), поражают воображение.