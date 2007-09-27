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Постер мультфильма Чудища морей 3D
7.0
Чудища морей 3D - Трейлер
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7.0

Чудища морей 3D

, 2007
Sea Monsters: A Prehistoric Adventure
США / документальный, анимация, приключения / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Чудища морей 3D
7.0
Чудища морей 3D - Трейлер
Чудища морей 3D  Трейлер

О фильме

Фильм, озвученный лауреатом премии "Тони" актером Ливом Шрайбером под музыку замечательного трио в составе Ричарда Эванса, Дэвида Роудса и Питера Гэбриэла, становится для зрителей незабываемым путешествием в малоизученный мир "необычных" — подводных — динозавров. Снятый при поддержке фонда National Science Foundation, он переносит на большой экран удивительные научные открытия и историю жизни самых грандиозных созданий океанских глубин. Эти невиданные создания, начиная с жирафоподобного стиксозавра (Styxosaurus) и "бульдожьей" рыбы ксифактинуса (Xiphactinus) и заканчивая "морским тираннозавром" — 12-метровым хищником тилозавром (Tylosaurus), поражают воображение.

В ролях

Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Self - Narrator
Jennifer Aguilar
Female Grad Student
Michael Ashcraft
South Dakota Scientist 2
Paul W. Burmaster
North Dakota Collector #1
Albert J. Burnes
Male Grad Student
Daniel Coldham
Phosphate Mine Worker
Toni Dodd
Pamela Everhart
Derek Gamble
Phosphate Mine Worker
Chris Glaze
Michael J. Everhart
Curtis Hawkins
Phosphate Mine Worker
Режиссер Шон МакЛеод Филлипс
Сценарист Mose Richards
Композитор Richard Evans, Питер Габриел, Дэвид Роудс
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 27 сентября 2007
Дата выхода
23 июля 2009 Россия Каскад
27 сентября 2007 Австралия
23 июля 2009 Беларусь
23 июля 2009 Казахстан
5 октября 2007 Канада
24 июня 2008 США
23 июля 2009 Украина
19 марта 2008 Франция
Сборы в мире $50 652 463
Производство National Geographic Films
Другие названия
Sea Monsters: A Prehistoric Adventure, Géants des profondeurs 3D - Une aventure préhistorique, Gigantes del Océano. Una aventura prehistórica, Morskie Stwory 3D: Prehistoryczna przygoda, Quái Vật Biển Thời Tiền Sử, Sea Monsters 3D, Sea Monsters 3D - Urgiganten der Meere, Tengeri ősszörnyek, Чудища морей: Доисторическое приключение, Чудовиська морів: Доісторична пригода, シーモンスター, 与海怪同行, 海洋巨兽：史前探险, 迪士尼自然：与海怪同行, Gigantes del océano 3D, IMAX - Sea Monsters: A Prehistoric Adventure 3D, Monstres marins : une aventure préhistorique

Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
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Чудища морей 3D - Трейлер
Чудища морей 3D Трейлер
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