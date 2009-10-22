1991 год. Провинциальный художник Генка живет один. Мать его давно умерла, так и не открыв тайну — кто его отец. Генке одиноко на этой земле. Он замкнут, странен, часами смотрит в небо и верит, что когда-нибудь за ним прилетят посланцы других миров.

Светке было неведомо семейное счастье. Муж-пьяница ревновал ее и бил, а однажды напился до смерти. Буквально до смерти... Теперь она в одиночестве растит сыновей.

Случайная встреча, казалось бы, навсегда соединила главных героев. Но юная дерзкая особа вторгается в их отношения, и Светкино счастье рушится в одночасье.

Как выдержать, когда тебя предали? Светка решает уехать из города. Куда угодно, хоть на край света, лишь бы подальше от измены.

Генка страдает. Философствует: как устоять перед соблазнами и остаться самим собой? Как сохранить только что обретенную — позднюю! — любовь?

Поиски любимой приводят Генку на остров Свияжск — туда, где он когда-то родился. Здесь Генка неожиданно узнает правду об отце.

В результате московского путча гибнет огромная империя, разлетается на части "нерушимый" СССР... А на краю света — на острове посреди Волги — рождается долгожданное счастье Генки и Светки.