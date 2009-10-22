Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Голубка
1 постер
Киноафиша Фильмы Голубка

Голубка

Golubka 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

О фильме

- основан на реальных событиях

1991 год. Провинциальный художник Генка живет один. Мать его давно умерла, так и не открыв тайну — кто его отец. Генке одиноко на этой земле. Он замкнут, странен, часами смотрит в небо и верит, что когда-нибудь за ним прилетят посланцы других миров.

Светке было неведомо семейное счастье. Муж-пьяница ревновал ее и бил, а однажды напился до смерти. Буквально до смерти... Теперь она в одиночестве растит сыновей.
Случайная встреча, казалось бы, навсегда соединила главных героев. Но юная дерзкая особа вторгается в их отношения, и Светкино счастье рушится в одночасье.
Как выдержать, когда тебя предали? Светка решает уехать из города. Куда угодно, хоть на край света, лишь бы подальше от измены.
Генка страдает. Философствует: как устоять перед соблазнами и остаться самим собой? Как сохранить только что обретенную — позднюю! — любовь?
Поиски любимой приводят Генку на остров Свияжск — туда, где он когда-то родился. Здесь Генка неожиданно узнает правду об отце.
В результате московского путча гибнет огромная империя, разлетается на части "нерушимый" СССР... А на краю света — на острове посреди Волги — рождается долгожданное счастье Генки и Светки.

Голубка - трейлер
Голубка  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 22 октября 2009
Дата выхода
22 октября 2009 Россия Интерсинема
22 октября 2009 Беларусь
22 октября 2009 Казахстан
22 октября 2009 Украина
Сборы в мире $22 464
Другие названия
Golubka, Gołąbeczka, Голубка
Режиссер
Сергей Ольденбург-Свинцов
Сергей Ольденбург-Свинцов
В ролях
Александр Коршунов
Александр Коршунов
Инга Оболдина
Инга Оболдина
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Голубка
Sex, кофе, сигареты 4.9
Sex, кофе, сигареты (2013)
Грозный папа 5.3
Грозный папа (2021)
Географ глобус пропил 7.2
Географ глобус пропил (2013)
Далекие близкие 7.5
Далекие близкие (2022)
Дополнительный урок 5.3
Дополнительный урок (2022)
День мертвых 5.8
День мертвых (2021)
Любовь и монстры 4.1
Любовь и монстры (2021)
Друг на продажу 5.5
Друг на продажу (2021)
7.0
Подсолнух (2021)
Зови меня Дрозд 6.8
Зови меня Дрозд (2020)
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом 6.3
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом (2020)
Вне зоны доступа 5.2
Вне зоны доступа (2020)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Голубка - трейлер
Голубка Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше