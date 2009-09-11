За стенами элитной школы-интерната для девочек, команда по плаванию не просто занимается, они обожают свою преподавательницу, загадочную и харизматичную мисс Джи. Они идеализируют её. Как вдруг внимание учительницы переключается на Фиамму, новую ученицу, приехавшую из экзотической и прекрасной Испании. Фиамма даёт отпор одноклассникам, идёт наперекор учительнице. Возмущение девочек растёт… но Фиамма необъяснимым образом исчезает…
|11 сентября 2009
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