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Постер фильма Трещины
6.8
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6.8

Трещины

, 2009
Cracks
Великобритания, Ирландия / драма / 18+
Постер фильма Трещины
6.8

О фильме

За стенами элитной школы-интерната для девочек, команда по плаванию не просто занимается, они обожают свою преподавательницу, загадочную и харизматичную мисс Джи. Они идеализируют её. Как вдруг внимание учительницы переключается на Фиамму, новую ученицу, приехавшую из экзотической и прекрасной Испании. Фиамма даёт отпор одноклассникам, идёт наперекор учительнице. Возмущение девочек растёт… но Фиамма необъяснимым образом исчезает…

В ролях

Ева Грин
Ева Грин
Miss G
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Di
Мария Вальверде
Мария Вальверде
Fiamma
Имоджен Путс
Имоджен Путс
Poppy
Элли Панн
Lily
Adele McCann
Laurel
Zoe Carroll
Rosie
Clemmie Dugdale
Fuzzy
Шинед Кьюсак
Шинед Кьюсак
Miss Nieven
Helen Norton
Matron
Режиссер Джордан Скотт
Сценарист Ben Court, Caroline Ip, Джордан Скотт, Sheila Kohler
Композитор Хавьер Наваррете
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 4 декабря 2009
Премьера в мире 11 сентября 2009
Дата выхода
11 сентября 2009 Россия 16+
4 декабря 2009 Великобритания
26 апреля 2012 Германия
11 сентября 2009 Казахстан
18 октября 2012 Португалия
4 декабря 2009 США
11 сентября 2009 Украина
30 декабря 2009 Франция
28 июля 2010 Южная Корея 18
MPAA R
Сборы в мире $101 860
Производство Antena 3 Films, Bord Scannán na hÉireann / The Irish Film Board, Cracks the Film
Другие названия
Cracks, Secret of the Girl School, Sedução, Bigonahiye Gerefte Shode, Đổ Vỡ, Inocência Roubada, Iskilimai, Merülések, Oskuldens tid, Pęknięcia, To paihnidi tis apoplanisis, Viattomuuden uhrit, Το παιχνίδι της αποπλάνησης, Пукнатини, Трещины, Тріщини, 汚れなき情事, 크랙

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 13 голосов
6.6 IMDb

Цитаты

Miss G Самое главное в жизни — это желание. Ты можешь добиться всего, чего хочешь. Мир у твоих ног. Для тебя нет ничего невозможного, мои девочки. Всё, что нужно — это захотеть этого.

Отзывы о фильме

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