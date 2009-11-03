Всё путём, 2009

Недавно овдовевший Фрэнк Гуд живет один в Эльмире, штат Нью-Йорк. Из-за болезни сердца он теряет работу на заводе и уходит на пенсию. Единственный предмет его гордости составляют дети, и Фрэнк гордится, что помог им добиться успеха. Поэтому летом, вопреки советам врача, Фрэнк решает удивить их своим визитом. Он собирается навестить своего сына-артиста в Нью-Йорке, свою дочь, исполнительного директора, в Чикаго, второго сына, дирижера, в Денвере, а также младшую дочь, которая выступает в казино в Вегасе. Но когда они встречаются встречи, все оказывается не не так, как герой надеялся. Позволят ли дети Фрэнка увидеть себя такими, какие они есть?

