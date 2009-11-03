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Everybody's Fine

Всё путём, 2009

2009 / США / Италия
7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Недавно овдовевший Фрэнк Гуд живет один в Эльмире, штат Нью-Йорк. Из-за болезни сердца он теряет работу на заводе и уходит на пенсию. Единственный предмет его гордости составляют дети, и Фрэнк гордится, что помог им добиться успеха. Поэтому летом, вопреки советам врача, Фрэнк решает удивить их своим визитом. Он собирается навестить своего сына-артиста в Нью-Йорке, свою дочь, исполнительного директора, в Чикаго, второго сына, дирижера, в Денвере, а также младшую дочь, которая выступает в казино в Вегасе. Но когда они встречаются встречи, все оказывается не не так, как герой надеялся. Позволят ли дети Фрэнка увидеть себя такими, какие они есть? 
 

  • Брэдли Купер записал себя на кассету для прослушивания на роль сына героя Роберта Де Ниро, заставив свою собственную мать читать его реплики. Запись понравилась продюсерам, но в итоге роль получил Сэм Рокуэлл, больше похожий на Де Ниро. 
  • На протяжении всего фильма Фрэнк пользуется только стационарными телефонами (в том числе таксофонами и т. д.), а все его дети пользуются мобильными телефонами, что отражает разницу поколений и некоторую ретроградность героя. 
  • В сцене, где Рози и Фрэнк обедают, можно увидеть маску с кроличьими ушами. Это маска Фрэнка из фильма «Донни Дарко», продюсером которого была Дрю Бэрримор.
  • Это уже второй фильм, в котором начинающая актриса Лили Мо Шин исполняет роль персонажа своей реальной матери, также актрисы, Кейт Бекинсейл, в ее юные годы. Первой такой картиной стала «Другой мир 2: Эволюция». 
  • Фильм является ремейком итальянской ленты Джузеппе Торнаторе «У них все хорошо» 1990 года с великим Марчелло Мастроянни в главной роли. Спустя семь лет в Китае был выпущен еще один одноименный ремейк этого фильма постановки Чжана Мэна. 
  • После предварительного просмотра фильма сэр Пол Маккартни написал для него балладу «(I Want To) Come Home». Позже она была номинирована на «Золотой глобус».

Вдовец отправляется в дорогу чтобы навестить своих детей и восстановить с ними утраченную связь — и обнаруживает, что их жизнь очень далека от идеала.

7.8 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 3 ноября 2009
Премьера в мире 3 ноября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Кирк Джонс
Кирк Джонс
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Всё путём 2 постера
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