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Пришельцы на чердаке Пришельцы на чердаке
Киноафиша Фильмы Пришельцы на чердаке
Aliens in the Attic

Пришельцы на чердаке, 2008

2008 / США
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Стюарт Пирсон с семьей едет в старый дом у озера Мичиган, который они арендовали на лето. Когда в доме начинает барахлить телевизор, сын Стюарта Том и высокомерный парень его сестры Рики Диллман идут на чердак, а затем на крышу, где Том встречает своего кузена Джейка, и они обнаруживают, что антенна полностью разрушена. Вскоре они встречают там четырех инопланетных захватчиков, которые готовят вторжение на Землю, при этом используя оружие контроля разума, которое действует только на взрослых. Герои запирают пришельцев на чердаке и начинают разрабатывать план того, как им выставить взрослых из дома. Смогут ли они спасти планету?

  • Спаркс, первый инопланетянин, с которым Том и Джейк сталкиваются на крыше, говорит: «Привет, люди. Мы пришли сверху», что может подразумевать одновременно и чердак, и планету в космосе, с которой они прилетели. Кроме того, эта реплика стала источником рабочего варианта названия фильма. 
  • Весь фильм снимался практически в одной локации. Это была старая развалившаяся усадьба, которую полностью разобрали и перевезли на натуру в другом городе. На ее восстановление и транспортировку было потрачено более 700 000 долларов. 
  • Малез Джоу и Картер Дженкинс, сыгравшие Джули и Тома соответственно, ранее уже работали вместе над телешоу канала Nickelodeon «Нетакая».

Несколько подростков приезжают на каникулы в загородный дом и, к своему ужасу и удивлению, обнаруживают на верхнем этаже группу инопланетян. Ребята, защищая свой дом, вступают с ними в бой.

6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 июля 2009
Премьера в мире 30 июля 2009
Возраст 12+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Джон Шульц
В ролях
Эшли Тисдэйл
Роберт Хоффман
Остин Роберт Батлер
Остин Роберт Батлер
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Картер Дженкинс
Картер Дженкинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пришельцы на чердаке 2 постера
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Пришельцы на чердаке
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