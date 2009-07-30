Пришельцы на чердаке, 2008

Стюарт Пирсон с семьей едет в старый дом у озера Мичиган, который они арендовали на лето. Когда в доме начинает барахлить телевизор, сын Стюарта Том и высокомерный парень его сестры Рики Диллман идут на чердак, а затем на крышу, где Том встречает своего кузена Джейка, и они обнаруживают, что антенна полностью разрушена. Вскоре они встречают там четырех инопланетных захватчиков, которые готовят вторжение на Землю, при этом используя оружие контроля разума, которое действует только на взрослых. Герои запирают пришельцев на чердаке и начинают разрабатывать план того, как им выставить взрослых из дома. Смогут ли они спасти планету?