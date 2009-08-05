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Киноафиша Фильмы Мужчина в доме

Мужчина в доме

Muzhchina v dome 18+
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О фильме

Героиня Елены Сафоновой - женщина, которой около 50-ти, она живет вдвоем с дочерью, которая из-за комплексов по поводу внешности никак не может устроить свое личное счастье, и готова связать свою судьбу уже с кем угодно и поэтому выбирает себе в спутники такого же закомплексованного коллегу. Маме, естественно, выбор любимой дочери не по вкусу и она в порыве гнева выходит на улицу, знакомится с первым встречным и приводит его в дом. В итоге и у мамы и у дочки романтически истории развиваются параллельно... Этот фильм о женском одиночестве, но картина вовсе не акцентирует внимание на драматических событиях, и в итоге создатели обещают нам комедию.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 5 августа 2009
Дата выхода
5 августа 2009 Россия 16+
5 августа 2009 Казахстан
5 августа 2009 Украина
Другие названия
Muzhchina v dome, Мужчина в доме
Режиссер
Александр Зеленков
В ролях
Евгений Березовский
Евгений Березовский
Анна Галинова
Владимир Горюшин
Владимир Горюшин
Роман Данилов
Виталий Кудрявцев
Виталий Кудрявцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 15 голосов
5 IMDb
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