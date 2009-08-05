Героиня Елены Сафоновой - женщина, которой около 50-ти, она живет вдвоем с дочерью, которая из-за комплексов по поводу внешности никак не может устроить свое личное счастье, и готова связать свою судьбу уже с кем угодно и поэтому выбирает себе в спутники такого же закомплексованного коллегу. Маме, естественно, выбор любимой дочери не по вкусу и она в порыве гнева выходит на улицу, знакомится с первым встречным и приводит его в дом. В итоге и у мамы и у дочки романтически истории развиваются параллельно... Этот фильм о женском одиночестве, но картина вовсе не акцентирует внимание на драматических событиях, и в итоге создатели обещают нам комедию.