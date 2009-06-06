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Иванов Иванов
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Иванов, 2009

2009 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть О фильме
- Экранизация одноименной пьесы А.П.Чехова, приуроченная к 150-летию со дня рождения писателя.
История русского интеллигента 19 века, задыхающегося среди тонущего в пошлости общества. Главный герой этой истории — Иванов — человек, который приносит несчастье всем, кто его окружает. Его присутствие, будто, необъяснимая напасть, рушит чужие судьбы. Он и сам с собой не в мире, но обрести гармонию ему не дано. Вы увидите новое в хрестоматийных персонажах, вы удивитесь, что не думали об этом раньше, наконец, вы будете просто ошарашены финалом.

«Иванов» является новым прочтением хрестоматийных чеховских персонажей, где интриги и отношения героев начинают играть необычными и свежими красками. А неожиданный финал дает понять каждому, почему Чехова называют отцом современной драматургии.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 3 часа 7 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 июня 2009
Премьера в мире 6 июня 2009
Режиссер
Вадим Дубровицкий
В ролях
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Эдуард Марцевич
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Галина Боб
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Иванов 2 постера
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