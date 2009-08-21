Знакомство с Марком, 2008

Главный герой фильма, Майкл, в школьные годы был местной звездой - пел, сочинял музыку и играл в постановках. С момента выпуска прошло восемь лет. Дела в группе, основателем и лидером которой является Майкл, идут ни шатко ни валко, состав постоянно меняется, а денег на запись альбома не предвидится. В отчаянии парень обращается к своему школьному учителю музыки мистеру Грибблу, но тот всячески избегает встречи. Случайно Майкл знакомится со старшеклассницей Мег. Девушка расстроена тем, что мистер Гриббл не дал ей роль в новой школьной постановке, несмотря на очевидный талант, она до сих пор поет в хоре. Майкл намерен восстановить справедливость, а заодно убедить учителя помочь ему с записью альбома...