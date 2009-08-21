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Знакомство с Марком Знакомство с Марком
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The Marc Pease Experience

Знакомство с Марком, 2008

2008 / США
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, Майкл, в школьные годы был местной звездой - пел, сочинял музыку и играл в постановках. С момента выпуска прошло восемь лет. Дела в группе, основателем и лидером которой является Майкл, идут ни шатко ни валко, состав постоянно меняется, а денег на запись альбома не предвидится. В отчаянии парень обращается к своему школьному учителю музыки мистеру Грибблу, но тот всячески избегает встречи. Случайно Майкл знакомится со старшеклассницей Мег. Девушка расстроена тем, что мистер Гриббл не дал ей роль в новой школьной постановке, несмотря на очевидный талант, она до сих пор поет в хоре. Майкл намерен восстановить справедливость, а заодно убедить учителя помочь ему с записью альбома...

  • Все сцены с участием Бена Стиллера были сняты в течение двух недель. Актер был занят в других проектах, поэтому работал в ускоренном темпе. 
  • Режиссер картины Тодд Луизо рассказал в интервью, что во время постпродакшена съёмочной группе пришла идея создать продолжение. Однако из-за финансовых проблем компании Paramount Vintage этот замысел так и не удалось реализовать.
  • Съёмки фильма проходили в здании средней школы, расположенной в городе Уилмингтон, штат Северная Каролина.

У бывшей музыкальной звезды школы Марка есть всего 24 часа, чтобы убедить своего школьного учителя музыки помочь осуществить свою мечту — записать диск вместе со старыми школьными друзьями. Проблема в том, что Марк закончил школу восемь лет назад и дни его школьной славы давно позади…

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 21 августа 2009
Премьера в мире 21 августа 2009
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Каскад
Режиссер
Тодд Луисо
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Анна Кендрик
Анна Кендрик
Джейсон Шварцман
Джейсон Шварцман
Джей Полсон
Джей Полсон
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Знакомство с Марком 2 постера
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