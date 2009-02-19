День рождения Алисы, 2008

Алиса Селезнева присоединяется к археологической экспедиции на мертвую планету Колеида. На ней есть сохранившиеся города прошлого, но все жители вымерли много веков назад из-за чумы. Используя устройство для путешествий во времени, Алиса и инопланетный ученый Рррр, который выглядит как кот, отправляются в прошлое планеты, в день, когда началась чума. Они попадают в мир, напоминающий Землю ХХ века. Жители ожидают возвращения космонавтов из путешествия на другую планету. Алиса понимает, что космонавты были причиной чумы, и решает предотвратить ее...