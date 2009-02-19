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День рождения Алисы День рождения Алисы
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День рождения Алисы, 2008

2008 / Россия
6.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Алиса Селезнева присоединяется к археологической экспедиции на мертвую планету Колеида. На ней есть сохранившиеся города прошлого, но все жители вымерли много веков назад из-за чумы. Используя устройство для путешествий во времени, Алиса и инопланетный ученый Рррр, который выглядит как кот, отправляются в прошлое планеты, в день, когда началась чума. Они попадают в мир, напоминающий Землю ХХ века. Жители ожидают возвращения космонавтов из путешествия на другую планету. Алиса понимает, что космонавты были причиной чумы, и решает предотвратить ее...

  • По словам создателей, этот мультфильм является не сиквелом, но скорее духовным преемником анимационного фильма 1981 года «Тайна третьей планеты», из которого он черпает влияние. Именно поэтому он создан в традиционной технике анимации. 
  • Громозеку озвучил актер Алексей Колган, широко известный как русский голос Шрека.
  • В мультфильме появляется актриса Наталья Гусева, та самая, которая сыграла Алису в нашумевшем телесериале «Гостья из будущего». Юная актриса отказалась продолжать карьеру и стала технобиологом. За двадцать лет это ее первое возвращение на экран. 
  • В одной из сцен можно увидеть опрокинутую возле лестницы коляску. Это отсылка к знаменитой сцене с ребенком на Потемкинской лестнице из первого шедевра Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин».

Необыкновенные приключения девочки Алисы и ее друга — маленького археолога Рррр в прошлом далекой чужой планеты Колеида. Алиса и Рррр проявляют мужество, смекалку и выдержку, учатся не падать духом в самых безнадежных ситуациях, и узнают что такое настоящая дружба.

6.7 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 19 февраля 2009
Премьера в мире 19 февраля 2009
Возраст 0+
Прокатчик Панорама Кино
Режиссер
Сергей Серегин
В ролях
Яся Николаева
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Алексей Колган
Алексей Колган
Наталья Гусева
Роман Стабуров
Все актеры и съемочная группа
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