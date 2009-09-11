Бунтующая юность, 2009

Главный герой фильма Ник Твисп - закомплексованный 16-летний парень. Большую часть времени он проводит в интернете, где ведет блог о своей пресной жизни и старомодных увлечениях. В реальности друзей у Ника практически нет, а его мать, вместо того чтобы заботиться о сыне, пытается устроить свою личную жизнь. Однажды герой знакомится с милой блондинкой Шини Сондерс. Выясняется, что вкусы молодых людей полностью совпадают - так же как Ник, Шини обожает Францию и ее культуру. Чтобы произвести впечатление на новую знакомую, Твисп придумывает себе альтер эго - крутого парня по имени Франсуа Диллинджер…