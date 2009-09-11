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Бунтующая юность Бунтующая юность
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Youth in Revolt

Бунтующая юность, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма Ник Твисп - закомплексованный 16-летний парень. Большую часть времени он проводит в интернете, где ведет блог о своей пресной жизни и старомодных увлечениях. В реальности друзей у Ника практически нет, а его мать, вместо того чтобы заботиться о сыне, пытается устроить свою личную жизнь. Однажды герой знакомится с милой блондинкой Шини Сондерс. Выясняется, что вкусы молодых людей полностью совпадают - так же как Ник, Шини обожает Францию и ее культуру. Чтобы произвести впечатление на новую знакомую, Твисп придумывает себе альтер эго - крутого парня по имени Франсуа Диллинджер…

  • В российском прокате фильм также известен под названием “Бунтующая юность”. 
  • Руни Мара, исполнившая в фильме роль Тэггарти, изначально пробовалась на роль Шини Сондерс. 
  • Несколько сцен были сняты в настоящем трейлерном парке, расположенном в городе Уиксом, штат Мичиган. 
  • “Протест молодости” - второй фильм, в котором героя Майкла Сера зовут Ник. Так же звали его персонажа в романтической комедии “Будь моим парнем на пять минут” (2008). 
  • У Ника Твиспа карий цвет глаз, в то время как у его альтер эго Франсуа Диллинджера - голубой.
  • Фильм снят по одноименному роману американского писателя К.Д. Пейна.

Пока его родители беснуются на грани развода, 14-летний обитатель трейлерного парка Ник мечтает о местной девчонке, которая, как он надеется, поможет ему расстаться с девственностью.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 11 сентября 2009
Премьера в мире 11 сентября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Мигель Артета
Мигель Артета
В ролях
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Майкл Сера
Майкл Сера
Зак Галифианакис
Зак Галифианакис
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бунтующая юность 2 постера
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Бунтующая юность
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саундтрек фильма Бунтующая юность
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