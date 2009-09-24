Суррогаты, 2009

В мире будущего люди живут своей жизнью вдали от безопасности собственного дома с помощью роботов-суррогатов – сексуальных, физически совершенных механических репрезентаций самих себя. Это идеальный мир, в котором не существует преступности, боли, страха и последствий. Когда первое за долгие годы убийство встряхивает эту утопию, агент ФБР Грир обнаруживает обширный заговор, стоящий за феноменом суррогатного материнства, и должен отказаться от своего собственного суррогата, рискуя своей жизнью, чтобы разгадать тайну и найти преступников.
В будущем человечество нашло себе замену. Люди преспокойно сидят дома, а по улицам вместо них ходят роботы с их лицами, испытывая на себе все заботы и тревоги внешнего мира. Начиная расследовать странное двойное убийство суррогата и его хозяина, агенты ФБР еще не представляют, что поиски убийцы приведут их к тем, кто управляет новым прекрасным миром, населенным кибер-двойниками.