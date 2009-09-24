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Суррогаты Суррогаты
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The Surrogates

Суррогаты, 2009

2009 / США
7.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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В мире будущего люди живут своей жизнью вдали от безопасности собственного дома с помощью роботов-суррогатов – сексуальных, физически совершенных механических репрезентаций самих себя. Это идеальный мир, в котором не существует преступности, боли, страха и последствий. Когда первое за долгие годы убийство встряхивает эту утопию, агент ФБР Грир обнаруживает обширный заговор, стоящий за феноменом суррогатного материнства, и должен отказаться от своего собственного суррогата, рискуя своей жизнью, чтобы разгадать тайну и найти преступников. 

  • Поскольку отказавшийся от сотрудничества Брюс Уиллис отказался перезаписывать несколько диалогов во время реструктуризации фильма, которой требовали продюсеры, им пришлось пригласить актера озвучивания, который перезаписал реплики. 
  • Во время первого монтажа, показывающего развитие суррогатных матерей, есть кадр, изображающий азиатского мужчину с двойником-андроидом. На самом деле это фотография доктора Хироши Исигуро из Университета Осаки и его творения – Геминоида, прототипа андроида, который он сделал двойником самого себя.
  • Внешний вид здания VSI представляет собой измененную на компьютере версию Dallas Bank of America Plaza, также известного как «Зеленое здание». На самом деле он находится в Кембридже и является офисом для фармацевтических компаний. 

В будущем человечество нашло себе замену. Люди преспокойно сидят дома, а по улицам вместо них ходят роботы с их лицами, испытывая на себе все заботы и тревоги внешнего мира. Начиная расследовать странное двойное убийство суррогата и его хозяина, агенты ФБР еще не представляют, что поиски убийцы приведут их к тем, кто управляет новым прекрасным миром, населенным кибер-двойниками.

7.3 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 24 сентября 2009
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 24 сентября 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джонатан Мостоу
Джонатан Мостоу
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Майкл Кадлитц
Нед Вон
Все актеры и съемочная группа
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Суррогаты
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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С годами, что вполне естественно, Брюс Уиллис становится все старше – и спасать мир ему, соответственно, все тяжелее. Поэтому на улицы он выпускает своего кибердвойника с омоложенным кукольным лицом, а сам, поседевший, небритый и помятый временем, сидит в стимуляционном кресле и по мере сил управляет происходящими вокруг социальными процессами. Мир спасает, опять же. Впрочем, несмотря на банальную режиссуру Джонатана Мостоу, сведшего всё к спасению мира Брюсом Уиллисом, появление «Суррогатов»…
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prosto_mir 2 апреля 2015, 12:51
Как называется музыка в начале фильма Суррогаты в Клубе как человек прыгнул с вышки на танцплощадку.
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:43
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Интервью со съемочной группой 2
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