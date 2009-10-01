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Киноафиша Фильмы Тайны любви

Тайны любви

Tayny lyubvi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Любовь стихийна, нелогична, нематериальна. Современная наука, изучающая природу этого явле-ния, обнаружила фантастические изменения в мозге влюбленных людей – любовь подавляет чувство страха, негативные эмоции и критику. Почему у влюбленного человека учащается пульс, дыхание? Исследования биологов указывают на то, что любовь подобна наркотическому опьянению. Химики утверждают, что мы чувствуем любовь благодаря  выбросу в кровь определенных гормонов. Однако, и те, и другие признают, что Любовь нельзя объяснить только при помощи науки.
Фильм «Тайны любви» о том, почему из сотен людей мы выбираем одного и готовы пойти на все, чтобы быть с объектом своей страсти. Каким образом это чувство делает нас в одно мгновение таки-ми счастливыми, а в другое бесконечно несчастными.
География этого фильма – весь мир. 

Рассуждения философов, взгляды представителей разных конфессий, неожиданные предположения антропологов и биохимиков, уникальные результаты многолетних исследований  помогут нам при-близиться к разгадке величайшей из тайн. 

В фильме приняли участие:
Кирилл -  Святейший Патриарх Московский и всея Руси (РОССИЯ)  
Нобелевский лауреат Рита Леви Монтальчини (ИТАЛИЯ)
Айсин Джулю Хенг Ан -  наследник императорской фамилии, каллиграф (КИТАЙ)
Га Дао Жанг -  настоятель Даосского монастыря (ТИБЕТ)
Жан-Поль Герлен - парфюмер (ФРАНЦИЯ)
Кинорежиссеры  Эмир Кустурица (СЕРБИЯ) и Кшиштоф Занусси (ПОЛЬША)…
 и многие другие. 

Тайны любви - трейлер
Тайны любви  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 октября 2009
Дата выхода
1 октября 2009 Россия Парадиз
1 октября 2009 Беларусь
1 октября 2009 Казахстан
1 октября 2009 Украина
Другие названия
Tayny lyubvi, Тайны любви
Режиссер
Анастасия Попова
Анастасия Попова
В ролях
Андрей Чесновицкий
Самия Рами
Дэвид Ройтман
Наталья Омельченко
Анна Кляйн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.6 IMDb
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