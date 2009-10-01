Любовь стихийна, нелогична, нематериальна. Современная наука, изучающая природу этого явле-ния, обнаружила фантастические изменения в мозге влюбленных людей – любовь подавляет чувство страха, негативные эмоции и критику. Почему у влюбленного человека учащается пульс, дыхание? Исследования биологов указывают на то, что любовь подобна наркотическому опьянению. Химики утверждают, что мы чувствуем любовь благодаря выбросу в кровь определенных гормонов. Однако, и те, и другие признают, что Любовь нельзя объяснить только при помощи науки.

Фильм «Тайны любви» о том, почему из сотен людей мы выбираем одного и готовы пойти на все, чтобы быть с объектом своей страсти. Каким образом это чувство делает нас в одно мгновение таки-ми счастливыми, а в другое бесконечно несчастными.

География этого фильма – весь мир.

Рассуждения философов, взгляды представителей разных конфессий, неожиданные предположения антропологов и биохимиков, уникальные результаты многолетних исследований помогут нам при-близиться к разгадке величайшей из тайн.

В фильме приняли участие:

Кирилл - Святейший Патриарх Московский и всея Руси (РОССИЯ)

Нобелевский лауреат Рита Леви Монтальчини (ИТАЛИЯ)

Айсин Джулю Хенг Ан - наследник императорской фамилии, каллиграф (КИТАЙ)

Га Дао Жанг - настоятель Даосского монастыря (ТИБЕТ)

Жан-Поль Герлен - парфюмер (ФРАНЦИЯ)

Кинорежиссеры Эмир Кустурица (СЕРБИЯ) и Кшиштоф Занусси (ПОЛЬША)…

и многие другие.