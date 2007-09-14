Оповещения от Киноафиши
Рейтинг IMDb: 5.6
Возвращение домой

En mand kommer hjem 18+
О фильме

Торжественная обстановка встречи прибывающего в родной город всемирно известного оперного певца оказывается под угрозой из-за мальчика Себастьяна, который неожиданно влюбился в новую горничную... Один неверный шаг — и скелеты начинают вываливаться из всех шкафов..
Страна Швеция / Дания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 сентября 2007
24 декабря 2009 Россия Кармен
24 декабря 2009 Беларусь
14 сентября 2007 Дания
30 апреля 2009 Италия
24 декабря 2009 Казахстан
24 декабря 2009 Украина
Бюджет $400 000
Сборы в мире $863 863
Производство Breidablick Film, Nimbus Film
En mand kommer hjem, A Man Comes Home, Cuando un hombre vuelve a casa, Egy férfi hazatér, Ein Mann kommt nach Hause, En helt kommer hjem, En man kommer hem, Enas andras epistrefei, Gdy mężczyzna wraca do domu, Kdyz se muz vrací domu, Quando um Homem Volta para Casa, Riunione di famiglia, Un homme rentre chez lui, When a Man Comes Home, Возвращение домой, 老爸靠邊站
Томас Винтерберг
Томас Винтерберг
Томас Бо Ларсен
Томас Бо Ларсен
Оливер Меллер-Кнауэр
Роня Маннов Олесен
Хелена Райнгард Нойманн
6.3
10 голосов
5.6 IMDb
