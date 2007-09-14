Торжественная обстановка встречи прибывающего в родной город всемирно известного оперного певца оказывается под угрозой из-за мальчика Себастьяна, который неожиданно влюбился в новую горничную... Один неверный шаг — и скелеты начинают вываливаться из всех шкафов..
En mand kommer hjem, A Man Comes Home, Cuando un hombre vuelve a casa, Egy férfi hazatér, Ein Mann kommt nach Hause, En helt kommer hjem, En man kommer hem, Enas andras epistrefei, Gdy mężczyzna wraca do domu, Kdyz se muz vrací domu, Quando um Homem Volta para Casa, Riunione di famiglia, Un homme rentre chez lui, When a Man Comes Home, Возвращение домой, 老爸靠邊站