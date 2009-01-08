Ben Singer [Выступление в суде] Я знаю, для вас я просто шутка, и вы решили слушать моё дело только потому, что вам забавно. Какой-то чудак, играющий роль собственного адвоката, обвиняет город в бездушном равнодушии. Знаете, какая самая многолюдная комната в музее Гетти? Это зал с «Ирисами» Ван Гога. Почему? Потому что кто-то купил эту картину за 54 миллиона долларов. В зале с «Ирисами» царит благоговейная тишина; мистер и миссис Посетитель музея смотрят на эту картину, как будто на рамку с деньгами. Газеты публикуют кассовые сборы фильмов, если фильм собрал больше ста миллионов долларов, мы считаем, что он хороший. Бога нет, красоты нет, если картина или диск не продаются — выбрасывай их. Трасса 910 на очень остром повороте, когда она спускается в долину с холмов. И каждый год на этом месте гибнут четыре-пять водителей. Город провёл исследование затрат и эффектов и пришёл к выводу, что цена человеческих жизней не соответствует стоимости ремонта трассы. И поэтому этот смертельный участок остаётся, и через пять лет здесь погибнут ещё 20 человек. Если это не бездушное равнодушие, то я не знаю, что это такое. Ибу Эндай приехал сюда из Сенегала; он работал охранником в магазине в Карсоне. Он отличный шахматист, он мой друг. И его просто выбросили. Ну, в каком мире мы живём, если его жизнь стоит меньше, чем способность какого-то никчёмного быстро припарковаться? Или доходы от штрафстоянок нужны городу, чтобы каждый из этих амёб мог иметь дом на пляже в Майами. Разве это тот мир, в котором мы хотим жить?