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Постер фильма Удивительный мир
6.4
Удивительный мир - Трейлер
Киноафиша Фильмы Удивительный мир
6.4

Удивительный мир

, 2009
Wonderful World
США / мелодрама, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Удивительный мир
6.4
Удивительный мир - Трейлер
Удивительный мир  Трейлер

О фильме

История о депрессивном разведенном и безработном отце, находящем новый интерес к жизни в сестре своего бывшего соседа по комнате из Сенегала.

В ролях

Мэттью Бродерик
Мэттью Бродерик
Ben Singer
Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Khadi
Джоделль Ферланд
Джоделль Ферланд
Sandra
Джесси Тайлер Фергюсон
Джесси Тайлер Фергюсон
Cyril
Элли Уокер
Eliza
Кристи Миллер
Cassie
Майкл Кеннет Уильямс
Майкл Кеннет Уильямс
Ibu
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
The Man
Zacharias Foppe
Leon
Cristen Barnes
Suzie
Режиссер Джошуа Голдин
Сценарист Джошуа Голдин
Композитор Крэйг Ричи
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 8 января 2009
Дата выхода
5 июня 2009 Россия 18+
5 июня 2009 Казахстан
5 июня 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $9 309
Производство Cold Iron Pictures, K5 International, Ambush Entertainment
Другие названия
Wonderful World, Csodálatos világ, Cudowny świat, Удивительный мир, 精彩世界

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6 IMDb

Трейлеры фильма

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Удивительный мир - Трейлер
Удивительный мир Трейлер
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саундтрек фильма Удивительный мир

Цитаты

Ben Singer [Выступление в суде] Я знаю, для вас я просто шутка, и вы решили слушать моё дело только потому, что вам забавно. Какой-то чудак, играющий роль собственного адвоката, обвиняет город в бездушном равнодушии. Знаете, какая самая многолюдная комната в музее Гетти? Это зал с «Ирисами» Ван Гога. Почему? Потому что кто-то купил эту картину за 54 миллиона долларов. В зале с «Ирисами» царит благоговейная тишина; мистер и миссис Посетитель музея смотрят на эту картину, как будто на рамку с деньгами. Газеты публикуют кассовые сборы фильмов, если фильм собрал больше ста миллионов долларов, мы считаем, что он хороший. Бога нет, красоты нет, если картина или диск не продаются — выбрасывай их. Трасса 910 на очень остром повороте, когда она спускается в долину с холмов. И каждый год на этом месте гибнут четыре-пять водителей. Город провёл исследование затрат и эффектов и пришёл к выводу, что цена человеческих жизней не соответствует стоимости ремонта трассы. И поэтому этот смертельный участок остаётся, и через пять лет здесь погибнут ещё 20 человек. Если это не бездушное равнодушие, то я не знаю, что это такое. Ибу Эндай приехал сюда из Сенегала; он работал охранником в магазине в Карсоне. Он отличный шахматист, он мой друг. И его просто выбросили. Ну, в каком мире мы живём, если его жизнь стоит меньше, чем способность какого-то никчёмного быстро припарковаться? Или доходы от штрафстоянок нужны городу, чтобы каждый из этих амёб мог иметь дом на пляже в Майами. Разве это тот мир, в котором мы хотим жить?

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