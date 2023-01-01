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Черевички
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Черевички, 2010

2010
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5 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть О фильме
Постановка театра Ковент-Гарден, Royal Opera House, Лондон

Оперу Чайковского «Черевички» по повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» не часто услышишь даже на российской сцене. Однако в театре Ковент-Гарден решились на смелый эксперимент – поставили оперу с русским дирижером, художниками и певцами – и не прогадали – опера имела оглушительный успех. Работу петербургских художников Михаила Мокрова и Татьяны Ногиновой, искусно стилизованную под XVIII век, вообще назвали театральным шедевром. В мастерском освещении Рика Фишера декорации превращались то в заснеженную украинскую деревню с россыпью светящихся окошек и мерцающих звезд, то в парадные залы Зимнего дворца.

На главные партии в опере были приглашены лучшие отечественные певцы: солисты Мариинского театра Лариса Дядькова и Сергей Лейферкус, бас из Большого театра Владимир Маторин, часто гастролирующие Ольга Гурякова и Владимир Гривнов.

Лондонские зрители стали свидетелями настоящей русско-украинской рождественской сказки, и теперь возможность увидеть замечательный спектакль появилась и у российских любителей оперы.

Ведьма Солоха летит по небу на метле, а Бес крадет красивый месяц и раздувает вьюгу. Застигнутый метелью Чуб оказывается в хате Солохи, но та при возвращении сына кузнеца Вакулы прячет обожателя в мешок, как и трех предыдущих поклонников, включая Беса. Вытащив из хаты мешки, Кузнец Вакула оказывается в радостной толпе колядующих, в присутствии которых Оксана обещает выйти за него замуж, но только если получит черевички, что носит сама царица. Удрученный, Вакула приходит к реке с мыслью утопиться. Выскочивший из мешка Бес пытается завладеть душой Вакулы, то тот, оседлав его, требует лететь в столицу, к царице. Получив у Царицы ее черевички, кузнец возвращается домой. Вакула преподносит Оксане башмачки, но та - от счастья, что он вернулся, согласна на венчание и без них. Растроганный Чуб дает согласие на брак. Герои усаживаются в свадебные сани – огромную золотую черевичку. Народ славит жениха и невесту.

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5 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 3 часа 10 минут
Год выпуска 2010
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Франческа Замбелло
В ролях
Всеволод Гривнов
Ольга Гурякова
Лариса Дядькова
Максим Михайлов
Владимир Маторин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Черевички 1 постер
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