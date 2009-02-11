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Постер фильма Слезы счастья
5.9
Слезы счастья - Трейлер
Киноафиша Фильмы Слезы счастья
5.9

Слезы счастья

, 2009
Happy Tears
США / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Слезы счастья
5.9
Слезы счастья - Трейлер
Слезы счастья  Трейлер

О фильме

Сёстры Джейн и Лаура возвращаются в дом, где они выросли, чтобы решить судьбу своего отца. Ему уже за семьдесят и скоро он уже не сможет сам заботиться о себе. У дочерей Джо разное к нему отношение. Лаура — мать двух малолетних детей, эколог, отдающий все силы работе, подозревает, что отцу понадобится помощь. Джейн недавно тяжело родила ребенка и волнуется, что её мужу не хватает времени на семью. Кажется, будущее отца Джейн мало заботит. В родном доме им предстоит пристально взглянуть на свою жизнь, выяснить отношения, вспомнить множество детских обид. И решить, что если они и заставят друг друга плакат, то пусть это будут слёзы только от счастья.

В ролях

Деми Мур
Деми Мур
Laura
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Jayne
Рип Торн
Joe
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Shelly
Кристиан Камарго
Кристиан Камарго
Jackson
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Peter Patrikios
Driver
Т. Райдер Смит
Shoe Salesman
Виктор Слезак
Eli Bell
Melissa Ticen
Stewardess
Julianna Conforti
Young Jayne
Режиссер Митчелл Лихтенштейн
Сценарист Митчелл Лихтенштейн
Композитор Robert Miller
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 11 февраля 2009
Дата выхода
11 февраля 2009 Россия 18+
16 октября 2009 Германия
11 февраля 2009 Казахстан
16 октября 2009 США
11 февраля 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $22 464
Производство Pierpoline Films, Susceptible, Talent Beach Productions
Другие названия
Happy Tears, Lágrimas de felicidad, Dakrya haras, Lágrimas de Felicidade, Łzy szczęścia, Mit glücklichen Tränen, Mutluluk Gözyaşları, Tränen des Glücks, Слезы счастья, Сълзи от радост

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Слезы счастья - Трейлер
Слезы счастья Трейлер
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