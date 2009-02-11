Сёстры Джейн и Лаура возвращаются в дом, где они выросли, чтобы решить судьбу своего отца. Ему уже за семьдесят и скоро он уже не сможет сам заботиться о себе. У дочерей Джо разное к нему отношение. Лаура — мать двух малолетних детей, эколог, отдающий все силы работе, подозревает, что отцу понадобится помощь. Джейн недавно тяжело родила ребенка и волнуется, что её мужу не хватает времени на семью. Кажется, будущее отца Джейн мало заботит. В родном доме им предстоит пристально взглянуть на свою жизнь, выяснить отношения, вспомнить множество детских обид. И решить, что если они и заставят друг друга плакат, то пусть это будут слёзы только от счастья.