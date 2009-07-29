Джек и Джилл: любовь на чемоданах, 2009

Если Вы собрались в Париж, держите крепче чемодан. Ведь его могут украсть, и тогда вам придется жениться. Но обо всем по порядку.

Американский парень приезжает в Париж – город любви, предвкушая бурные приключения. И он получил их по полной программе! С первого шага во Франции его жизнь превращается в полный хаос. Багаж Джека со всеми пожитками потеряли в аэропорту. По дурацкому совпадению чемодан попадает к молодой журналистке. Взглянув на вещи, она понимает, что их хозяин – мужчина ее мечты. А ботинки вообще свели парижанку с ума! Теперь она не успокоится и перевернет весь Париж вверх тормашками, пока не отыщет в гигантском городе загадочного и сексуального незнакомца!