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Джек и Джилл: любовь на чемоданах Джек и Джилл: любовь на чемоданах
Киноафиша Фильмы Джек и Джилл: любовь на чемоданах
Jusqu'à toi

Джек и Джилл: любовь на чемоданах, 2009

2009 / Канада / Франция
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Француженка Джилл живет в Париже и мечтает о большой и светлой любви. Однако изо дня в день девушке приходится терпеть общество настырной соседки и крайне придирчивой коллеги. Американец Джек планирует отправиться в город романтиков в компании своей невесты. Прямо накануне поездки между влюбленными случается крупная ссора, они расстаются, и парень летит в Париж один. По недоразумению чемодан героя попадает в руки Джилл. Тщательно изучив содержимое чемодана, девушка заочно влюбляется в его владельца. Теперь она намерена вернуть незнакомцу его вещи и, конечно же, постараться узнать его поближе…

  • Съемки фильма проходили во Франции и в Канаде. В кадре можно увидеть такие места в Париже, как улица Филибера Делорма и аэропорт Шарль де Голль. 
  • Оригинальное название фильма – Jusqu'à toi («До тебя»). В англоязычном прокате названием для фильма послужила пословица Every Jack has a Jill – «Каждому Джеку суждена его Джилл». 
  • «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» – дебют режиссера и сценаристки Дженнифер Девольдер в полнометражном кино.
  • В оригинальной версии фильма главная героиня носит имя Хлоя.  
  • Мелани Лоран (Джилл) исполнила главную роль в другом фильме Дженнифер Девольдер – «И вдруг мне всех не хватает» (2011).
  • Дженнифер Девольдер особенно опасалась съемок сцен с участием большого количества актеров, но, по ее словам, это оказалось проще, чем она думала. 
  • Мелани Лоран впервые снималась в проекте, режиссером которого была женщина. За время съемок они с Дженнифер Девольдер успели подружиться.
  • Сцена прощания перед отелем была импровизацией. Режиссер в общих чертах описала актерам, что должно произойти и вручила Эндрю Гринафу ручную видеокамеру, на которую он должен был снимать свою экранную жену. 
  • Дженнифер Девольдер решила предложить роль Мелани Лоран после того, как увидела ее в фильме “Не волнуйтесь, у меня все нормально”. Актера Джастина Барта она случайно увидела и приметила в сериале “Teachers.”

Если Вы собрались в Париж, держите крепче чемодан. Ведь его могут украсть, и тогда вам придется жениться. Но обо всем по порядку.

Американский парень приезжает в Париж – город любви, предвкушая бурные приключения. И он получил их по полной программе! С первого шага во Франции его жизнь превращается в полный хаос. Багаж Джека со всеми пожитками потеряли в аэропорту. По дурацкому совпадению чемодан попадает к молодой журналистке. Взглянув на вещи, она понимает, что их хозяин – мужчина ее мечты. А ботинки вообще свели парижанку с ума! Теперь она не успокоится и перевернет весь Париж вверх тормашками, пока не отыщет в гигантском городе загадочного и сексуального незнакомца!

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 ноября 2009
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 29 июля 2009
Возраст 12+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Дженнифер Деволдер
В ролях
Мелани Лоран
Мелани Лоран
Джастин Барта
Джастин Барта
Билли Бойд
Билли Бойд
Джессика Паре
Джессика Паре
Валери Бенгиги
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джек и Джилл: любовь на чемоданах 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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