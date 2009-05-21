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Путь, 2009

2009 / Россия
7.7 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме
В центре сюжета — история Алексея, молодого человека эпохи лихих 90-х, когда альтернативой нищенскому существованию были криминал и наркотики. Но вместо колонии Алексей попадает в «Школу самбо», где из трудных подростков делают чемпионов. Эта закалка пригодится Алексею в армии и в спецподразделении по борьбе против международного терроризма и наркомафии.

Группа Z, которую возглавляет Алекс, получает задание уничтожить базу террористов и выяснить имя предателя, сообщившего им коды доступа к системе слежения с военных спутников.

7.7 Оцените
60 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 июня 2009
Премьера в мире 21 мая 2009
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Владимир Пасичник
В ролях
Дмитрий Носов
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Дмитрий Максимов
Максим Тынянов
Олег Тактаров
Олег Тактаров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Путь 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
disturatro 23 февраля 2023, 19:14
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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