Путь, 2009

В центре сюжета — история Алексея, молодого человека эпохи лихих 90-х, когда альтернативой нищенскому существованию были криминал и наркотики. Но вместо колонии Алексей попадает в «Школу самбо», где из трудных подростков делают чемпионов. Эта закалка пригодится Алексею в армии и в спецподразделении по борьбе против международного терроризма и наркомафии.

Группа Z, которую возглавляет Алекс, получает задание уничтожить базу террористов и выяснить имя предателя, сообщившего им коды доступа к системе слежения с военных спутников.