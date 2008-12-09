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Киноафиша Фильмы Всегда говори "Да"
Yes Man

Всегда говори "Да", 2008

2008 / США
8.2 Оцените
291 голос Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Депрессивный и нелюдимый Карл живет неприметной жизнью и в глубине души очень от этого страдает. Однажды он встречает своего друга, который рассказывает, как круто изменилась его жизнь в лучшую сторону после того, как он посетил один семинар и стал исповедовать новую философию, суть которой - на все предложения и вопросы  отвечать только “да”. Скептик Карл следует совету друга и с удивлением замечает, что это действительно работает.

  • Фильм снят на основе автобиографии Дэнни Уоллеса, британского писателя, продюсера и журналиста, который в течение года отвечал “да” на любой заданный вопрос или предложение и фиксировал результаты.
  • Джим Керри отказался от гонорара за этот фильм. Вместо этого ему заплатили 36,2% от прибыли, полученной в прокате фильма. 
  • Джим Керри по-настоящему играл на гитаре, изучал основы корейского языка, катался на спортивном велосипеде и прыгал с тарзанки. 
  • Сценарий фильма попал в “Черный список” 2007 года - перечень самых перспективных нереализованных сценариев года. 
  • Джек Блэк изначально рассматривался на главную роль. 
  • Рингтон на телефоне Карла и песня играющая, когда он едет на мотоцикле — это “Separate Ways (Worlds Apart)” группы “Journey”.
  • Когда Пит приходит к Карлу, тот смотрит фильм “Пила: Игра на выживание”.

Главный герой фильма решает круто изменить свою жизнь, отвечая "Да" на все вопросы, возникающие у него на пути. Во время этого забавного эксперимента ему удается выиграть 45 000 долларов, встретить загипнотизированную собаку, получить медицинскую степень, объездить весь мир и найти любовь всей своей жизни.

8.2 Оцените
291 голос Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 15 января 2009
Премьера в мире 9 декабря 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Пейтон Рид
Пейтон Рид
В ролях
Джим Керри
Джим Керри
Зои Дешанель
Зои Дешанель
Дэнни Мастерсон
Дэнни Мастерсон
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Теренс Стэмп
Теренс Стэмп
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Всегда говори "Да"
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