Всегда говори "Да", 2008

Депрессивный и нелюдимый Карл живет неприметной жизнью и в глубине души очень от этого страдает. Однажды он встречает своего друга, который рассказывает, как круто изменилась его жизнь в лучшую сторону после того, как он посетил один семинар и стал исповедовать новую философию, суть которой - на все предложения и вопросы отвечать только “да”. Скептик Карл следует совету друга и с удивлением замечает, что это действительно работает.