Кромовъ, 2009

1916 год. Париж. Полковник Алексей Кромов назначен военным атташе Российской Империи во Франции. Его основной задачей становится организация поставок для русской армии. С этого момента он - единоличный хранитель и распорядитель баснословной суммы, двухсот пятидесяти миллионов рублей золотом. Однако захлестнувший Россию революционный вихрь в одночасье меняет судьбу полковника: после отречения Государя и падения Временного правительства Кромов остается не у дел, а вверенные ему миллионы становятся объектом большой охоты. Полковник решает, что он должен сохранить деньги и вернуть их России, как только кончится смутное время. Но это решение обойдется ему дорого. Друзья предадут, близкие отрекутся, а жизнь той единственной, что осталась рядом, окажется под угрозой – прежде, чем судьба решит, кому достанутся русские миллионы.