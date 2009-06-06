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Кромовъ Кромовъ
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Кромовъ, 2009

2009 / Россия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

1916 год. Париж. Полковник Алексей Кромов назначен военным атташе Российской Империи во Франции. Его основной задачей становится организация поставок для русской армии. С этого момента он - единоличный хранитель и распорядитель баснословной суммы, двухсот пятидесяти миллионов рублей золотом. Однако захлестнувший Россию революционный вихрь в одночасье меняет судьбу полковника: после отречения Государя и падения Временного правительства Кромов остается не у дел, а вверенные ему миллионы становятся объектом большой охоты. Полковник решает, что он должен сохранить деньги и вернуть их России, как только кончится смутное время. Но это решение обойдется ему дорого. Друзья предадут, близкие отрекутся, а жизнь той единственной, что осталась рядом, окажется под угрозой – прежде, чем судьба решит, кому достанутся русские миллионы.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 июня 2009
Премьера в мире 6 июня 2009
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Разенков
В ролях
Владимир Вдовиченков
Владимир Вдовиченков
Ксения Кутепова
Ксения Кутепова
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Михаил Горевой
Михаил Горевой
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кромовъ 2 постера
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