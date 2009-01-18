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Постер фильма Самый клевый папа на свете
7.1
Самый клевый папа на свете - Трейлер
Киноафиша Фильмы Самый клевый папа на свете
7.1

Самый клевый папа на свете

, 2009
World's Greatest Dad
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Самый клевый папа на свете
7.1
Самый клевый папа на свете - Трейлер
Самый клевый папа на свете  Трейлер

О фильме

Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда мечтал стать богатым и известным писателем, но не случилось. Он по-прежнему преподаёт поэзию малолеткам. Учитель искусства Клэр, с которой он встречается, не только не хочет серьезных отношений, но и скрывает их роман. Сын Кайл отца ни во что не ставит. И всё же Лэнс Клейтон найдёт короткий, но скандальный путь к известности и тогда ему останется ответить себе только на один вопрос: как можно с такой популярностью жить?

В ролях

Робин Уильямс
Робин Уильямс
Lance
Стив Андерсон
Дэниэль Барнум
Хайди Барриентес
Констанце Бэст
Джесси Канлас
Макс Канлас
Мэтт Кларк
Гари
Алекси Гилмор
Claire Reed
Дэрил Сабара
Дэрил Сабара
Kyle Clayton
Морган Мерфи
Morgan
Режиссер Бобкэт Голдтуэйт
Сценарист Бобкэт Голдтуэйт
Композитор Gerald Brunskill
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 24 сентября 2010
Премьера в мире 18 января 2009
Дата выхода
18 января 2009 Россия Premium Film 16+
23 сентября 2010 Великобритания
2 декабря 2010 Германия
29 ноября 2010 Греция
8 сентября 2010 Италия
18 января 2009 Казахстан
26 августа 2016 Нидерланды
20 августа 2009 США
18 января 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $221 805
Производство Magnolia Pictures, Darko Entertainment, Process Productions
Другие названия
World's Greatest Dad, O Melhor Pai do Mundo, Tout un papa, A világ legjobb apukája, Büyük Baba, El mejor padre del mundo, Geriausias tetis pasaulyje, Il papà migliore del mondo, Maailma parim isa, Maailman paras isä, Najbolji tata na svijetu, Najboljsi oce na svetu, Najlepszy ojciec świata, Người Cha Hoàn Hảo, Worlds greatest dad, Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου, Най-страхотният баща на света, Найкращий батько, Самый лучший папа, ディア・ダディ 嘘つき父さんの秘密, 世上最讚老爸, 世上最赞老爸, O kalyteros babas tou kosmou, 世界上最伟大的爸爸

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Самый клевый папа на свете - Трейлер
Самый клевый папа на свете Трейлер
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саундтрек фильма Самый клевый папа на свете

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