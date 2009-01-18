Учитель средней школы Лэнс Клейтон всегда мечтал стать богатым и известным писателем, но не случилось. Он по-прежнему преподаёт поэзию малолеткам. Учитель искусства Клэр, с которой он встречается, не только не хочет серьезных отношений, но и скрывает их роман. Сын Кайл отца ни во что не ставит. И всё же Лэнс Клейтон найдёт короткий, но скандальный путь к известности и тогда ему останется ответить себе только на один вопрос: как можно с такой популярностью жить?
|18 января 2009
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