Предел контроля, 2009

Одинокий человек, не говорящий по-испански, работает наемным убийцей. Двое бандитов и одновременно философов отправляют его в Мадрид с загадочными инструкциями. В течение нескольких дней он получает новые инструкции от ряда необыкновенных людей, которые ведут с ним философские беседы и дают ему предостережения. Мужчина встречается с ними в одном и том же кафе, каждый раз заказывая эспрессо в двух чашках. Герой молчалив, замкнут и абсолютно сосредоточен на своей работе. Но чем же на самом деле является его миссия?