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Предел контроля Предел контроля
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Limits of Control, The

Предел контроля, 2009

2009 / США / Испания / Япония
7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Одинокий человек, не говорящий по-испански, работает наемным убийцей. Двое бандитов и одновременно философов отправляют его в Мадрид с загадочными инструкциями. В течение нескольких дней он получает новые инструкции от ряда необыкновенных людей, которые ведут с ним философские беседы и дают ему  предостережения. Мужчина встречается с ними в одном и том же кафе, каждый раз заказывая эспрессо в двух чашках. Герой молчалив, замкнут и абсолютно сосредоточен на своей работе. Но чем же на самом деле является его миссия? 

  • Финский фильм, о котором упоминает Человек с гитарой, называется «Жизнь богемы». Это работа режиссера Аки Каурисмяки, близкого друга Джима Джармуша.
  • Герой четырежды посещает музей королевы Софии в Мадриде, в котором осматривает четыре картины: «Скрипку» Хуана Гриса, «Обнаженную» Роберто Вальбуэны, «Мадрид с капитаном Хайя» Антонио Лопеса и «Гран Сабана» Антони Тапиеса.
  • Роль Одинокого мужчины исполняет Исаак Де Банколе. На протяжении всего фильма его герой обменивается спичечными коробками с написанным на них «Le Boxeur» и именем его персонажа в фильме Клер Дени «Белый материал». 
  • Атмосферный саундтрек фильма был написан японской группой Boris.
  • Когда Блондинка говорит о летящей птице в комнате, полной песка, она имеет в виду сцену из фильма Андрея Тарковского “Сталкер”. 
  • Название фильма взято из трактата Уильяма Берроуза, а эпиграф — из “Пьяного корабля” Рембо. 
  • Во время финальных титров Джим Джармуш выражает особую благодарность двум режиссерам: Клэр Дени и Педро Альмодовару. 
     

Чужак в чужом краю, он живет вне закона и никому не доверяет. Его единственная цель - выполнение миссии, окончательный смысл которой остается туманным. Его путь по Испании напоминает сон, хотя пролегает по конкретному маршруту. Во время путешествия ему предстоит пересечь незнакомую страну и погрузиться вглубь собственного сознания.

7.4 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 22 октября 2009
Премьера в мире 1 мая 2009
Возраст 16+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Билл Мюррей
Билл Мюррей
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Джон Херт
Джон Херт
Хиам Аббасс
Хиам Аббасс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Предел контроля 2 постера
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Предел контроля
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14 февраля 2017 17:57
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