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Гарри Браун
Harry Brown
Гарри Браун, 2009
2009 / Великобритания
Трейлер
8.0
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
триллер
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о выходе в прокат
О фильме
Пожилой ветеран войны и вдовец хочет отомстить за смерть своего лучшего друга.
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8.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2009
Премьера в России
12 сентября 2009
Премьера в мире
12 сентября 2009
Возраст
16+
Режиссер
Дэниел Барбер
В ролях
Майкл Кейн
Эмили Мортимер
Иэн Глен
Лайм Каннингем
Дэвид Брэдли
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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саундтрек фильма
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