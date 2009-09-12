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Гарри Браун Гарри Браун
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Harry Brown

Гарри Браун, 2009

2009 / Великобритания
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Пожилой ветеран войны и вдовец хочет отомстить за смерть своего лучшего друга.

8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 12 сентября 2009
Премьера в мире 12 сентября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Дэниел Барбер
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Эмили Мортимер
Эмили Мортимер
Иэн Глен
Иэн Глен
Лайм Каннингем
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гарри Браун 2 постера
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Гарри Браун
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