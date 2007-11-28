Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться, 2007

Неудачно припарковав машину, Катрин задевает кабриолет Яна. Между ними вспыхивает словесная баталия. Бросив мужчине листок с номером страховки, женщина удаляется. В мужчине просыпается инстинкт охотника: он не может отпустить «жертву», не познакомившись с ней. Ян преследует Катрин и получает ее домашний адрес. Вскоре они начинают жить вместе. Вот тут-то и обнаруживается глубокая пропасть, которая разделяет такие два разных существа, как мужчина и женщина. И, похоже, так предопределено самой природой, что они не могут сосуществовать в гармонии…

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