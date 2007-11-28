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Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться
Киноафиша Фильмы Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться
Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken

Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться, 2007

2007 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Неудачно припарковав машину, Катрин задевает кабриолет Яна. Между ними вспыхивает словесная баталия. Бросив мужчине листок с номером страховки, женщина удаляется. В мужчине просыпается инстинкт охотника: он не может отпустить «жертву», не познакомившись с ней. Ян преследует Катрин и получает ее домашний адрес. Вскоре они начинают жить вместе. Вот тут-то и обнаруживается глубокая пропасть, которая разделяет такие два разных существа, как мужчина и женщина. И, похоже, так предопределено самой природой, что они не могут сосуществовать в гармонии…
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 августа 2009
Премьера в мире 28 ноября 2007
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Леандер Хаусманн
В ролях
Бенно Фюрманн
Бенно Фюрманн
Джессика Шварц
Джессика Шварц
Анника Кул
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
Надя Бекер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Почему мужчины никогда не слушают, а женщины не умеют парковаться 1 постер
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