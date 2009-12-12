Мужчина в моей голове, 2010

Действие фильма разворачивается накануне Нового года. Главная героиня, молодая женщина по имени Алена, не так давно пережила развод. Грустить о неудавшемся браке Алене некогда - любимая работа в книжном магазине и озорной маленький сынишка становятся смыслом ее жизни. В свободное время героиня ходит на каток, но однажды, делая на льду пируэты, она падает и сильно ударяется головой. К счастью, серьезных повреждений врачи у Алены не находят, а об единственном последствии она предпочитает умолчать… Дело в том, что, очнувшись, героиня обнаружила: в ее голове поселился неизвестный мужчина. Мысленный диалог с незнакомцем оказывается увлекательным, но кому же принадлежит этот голос? И где искать его обладателя?