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Мужчина в моей голове Мужчина в моей голове
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Мужчина в моей голове, 2010

2010 / Россия
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается накануне Нового года. Главная героиня, молодая женщина по имени Алена, не так давно пережила развод. Грустить о неудавшемся браке Алене некогда - любимая работа в книжном магазине и озорной маленький сынишка становятся смыслом ее жизни. В свободное время героиня ходит на каток, но однажды, делая на льду пируэты, она падает и сильно ударяется головой. К счастью, серьезных повреждений врачи у Алены не находят, а об единственном последствии она предпочитает умолчать… Дело в том, что, очнувшись, героиня обнаружила: в ее голове поселился неизвестный мужчина. Мысленный диалог с незнакомцем оказывается увлекательным, но кому же принадлежит этот голос? И где искать его обладателя?

  • Режиссер фильма Алексей Пиманов известен также как журналист, телеведущий и политический деятель. С 1997 года Пиманов является ведущим телепередачи “Человек и закон”. 
  • “Мужчина в моей голове” - четвертая совместная картина Андрея Чернышова и Ольги Погодиной. Ранее актеры вместе снимались в фильмах “Маросейка, 12: Операция «Зеленый лед» (2000), “Женская интуиция 2” (2005), а также в сериале “Близнецы” (2004). 
  • Ольга Погодина снималась в таких фильмах и сериалах Алексея Пиманова, как “Александровский сад 2” (2007), “Три дня в Одессе” (2007). 

Под Новый год в голове обаятельной хозяйки книжного магазина Алены невероятным образом появился "внутренний мужской голос". Всю предновогоднюю неделю она с помощью "мужчины в ее голове" справлялась со сложными жизненными ситуациями, находя неординарные решения, и уже не представляла, как может обходиться без него. Но "мужчина в ее голове" неожиданно исчез. Алена в панике...

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в России 12 декабря 2009
Премьера в мире 12 декабря 2009
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Пиманов
Алексей Пиманов
В ролях
Андрей Чернышов
Андрей Чернышов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Ольга Погодина
Ольга Погодина
Анна Якунина
Анна Якунина
Игорь Угольников
Игорь Угольников
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Постер фильма Мужчина в моей голове 1 постер
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Мужчина в моей голове
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2 декабря 2021 16:30
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