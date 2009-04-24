Оповещения от Киноафиши
Дон МакКей

Don McKay 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 апреля 2009
Дата выхода
24 апреля 2009 Россия 16+
24 апреля 2009 Казахстан
24 апреля 2009 США
24 апреля 2009 Украина
MPAA R
Сборы в мире $13 722
Производство Animus Films
Другие названия
Don McKay, Moment of Truth, Jogo de Mentiras, Дон МакКей, Absence of Suspicion, I stigmi tis alitheias, Juego de mentiras, Часът на истината, 骗局
Режиссер
Джейк Голдбергер
В ролях
Элизабет Шу
Элизабет Шу
Кит Дэвид
Кит Дэвид
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Томас Хейден Черч
Томас Хейден Черч
Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
