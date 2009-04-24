Оповещения от Киноафиши
5.8
Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
2 постера
Дон МакКей
Don McKay
18+
криминал
драма
триллер
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2009
Премьера в мире
24 апреля 2009
Дата выхода
24 апреля 2009
Россия
16+
24 апреля 2009
Казахстан
24 апреля 2009
США
24 апреля 2009
Украина
MPAA
R
Сборы в мире
$13 722
Производство
Animus Films
Другие названия
Don McKay, Moment of Truth, Jogo de Mentiras, Дон МакКей, Absence of Suspicion, I stigmi tis alitheias, Juego de mentiras, Часът на истината, 骗局
Режиссер
Джейк Голдбергер
В ролях
Элизабет Шу
Кит Дэвид
Мелисса Лео
Томас Хейден Черч
Джеймс Ребхорн
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.8
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
Кадры из фильма
