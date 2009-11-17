Невидимая сторона, 2009

Афроамериканец Майкл Оэр появился на свет в неблагополучной семье и вскоре оказался на улице. Попытки социальных служб найти опекуна для мальчика оборачивались провалом - никто не хотел иметь дело с малограмотным сыном наркоманки. Наконец приютить Майкла решается обеспеченная семья Туи. Благодаря им герой понимает - даже самые крутые горы оказываются по плечу, если рядом есть люди, которые в тебя верят. Майкл начинает усиленно заниматься в школе, а также обнаруживает в себе страсть к футболу - виду спорта, который станет смыслом его жизни.
Реальная история игрока в американский футбол команды Baltimore Ravens Майкла Оэра. Оставшийся без крова молодой афроамериканец взят под опеку зажиточной семьёй. Жизнь в новом окружении полностью меняет судьбу замкнутого подростка, помогает реализовать свой потенциал. Поступив в университет штата Миссисипи, он играет в студенческой команде и познаёт скрытую сторону спортивной игры, учится стратегии и тактическому анализу. Знание того, что в игре зачастую именно мозг побеждает мускулы, вскоре поможет попасть Майклу в профессиональную лигу.