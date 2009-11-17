Невидимая сторона, 2009

Что посмотреть на выходных: «Восставший из ада», первый хоррор от Marvel и комедию о средневековье

На этой неделе стриминги предлагают разгадать тайны старого пансиона, поехать с Данилой Козловским и Александром Петровым в Петербург, саботировать свадьбу средневековой принцессы и отразить нападки зомби.