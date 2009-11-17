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Невидимая сторона Невидимая сторона
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The Blind Side

Невидимая сторона, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Афроамериканец Майкл Оэр появился на свет в неблагополучной семье и вскоре оказался на улице. Попытки социальных служб найти опекуна для мальчика оборачивались провалом - никто не хотел иметь дело с малограмотным сыном наркоманки. Наконец приютить Майкла решается обеспеченная семья Туи. Благодаря им герой понимает - даже самые крутые горы оказываются по плечу, если рядом есть люди, которые в тебя верят. Майкл начинает усиленно заниматься в школе, а также обнаруживает в себе страсть к футболу - виду спорта, который станет смыслом его жизни.

  • Фильм основан на реальной истории Майкла Оэра - игрока клуба “Балтимор Рэйвенс”. 
  • На момент съемок исполнитель главной роли Куинтон Аарон подрабатывал охранником. После прослушивания актер оставил визитку, готовый поработать на съемках если не в качестве актера, то в качестве охранника. 
  • Роль Ли Энн Туи изначально была предложена Джулии Робертс, однако актриса отказалась от участия в съемках. 
  • На постере фильма указано лишь имя Сандры Баллок, сыгравшей Ли Энн Туи. “Невидимая сторона” стала первым фильмом с таким постером, собравшим в прокате более 200 миллионов долларов. 
  • В реальности Куинтон Аарон младше Майкла Оэра на два года.

Реальная история игрока в американский футбол команды Baltimore Ravens Майкла Оэра. Оставшийся без крова молодой афроамериканец взят под опеку зажиточной семьёй. Жизнь в новом окружении полностью меняет судьбу замкнутого подростка, помогает реализовать свой потенциал. Поступив в университет штата Миссисипи, он играет в студенческой команде и познаёт скрытую сторону спортивной игры, учится стратегии и тактическому анализу. Знание того, что в игре зачастую именно мозг побеждает мускулы, вскоре поможет попасть Майклу в профессиональную лигу.

7.5 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 17 ноября 2009
Премьера онлайн 6 марта 2010
Премьера в мире 17 ноября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Джон Ли Хэнкок
Джон Ли Хэнкок
В ролях
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Тим МакГроу
Тим МакГроу
Рода Гриффис
Рода Гриффис
Куинтон Аарон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Невидимая сторона 2 постера
Оскар Лучшая женская роль
Золотой глобус Лучшая женская роль (драма)
Премия Гильдии киноактеров США Лучшая женская роль
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