Алиса — хозяйка злачного заведения — предлагает им хорошие деньги, чтобы отомстить за Владика — несбывшуюся любовь всей её жизни. Но «деньги явно нелегкие» — честно предупреждает Алиса. Почему они соглашаются? У каждого свой путь к решению. Поначалу герои даже не знают друг друга. Но лихие, криминальные судьбы постепенно сближают их, пока все вместе они ни приходят к Алисе. Они не жалеют, что жизнь сложилась так, а не иначе. Им нравится свобода на грани фола. И они не ищут прощения — даже перед лицом смерти.
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