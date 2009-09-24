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Киноафиша Фильмы Непрощенные

Непрощенные

Neproshchennye 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Их шестеро: Андрей, Лекс, Сильвер, Лис, Дин и Дина — молодые, отчаянные, готовые на любой риск.

Алиса — хозяйка злачного заведения — предлагает им хорошие деньги, чтобы отомстить за Владика — несбывшуюся любовь всей её жизни. Но «деньги явно нелегкие» — честно предупреждает Алиса. Почему они соглашаются? У каждого свой путь к решению. Поначалу герои даже не знают друг друга. Но лихие, криминальные судьбы постепенно сближают их, пока все вместе они ни приходят к Алисе. Они не жалеют, что жизнь сложилась так, а не иначе. Им нравится свобода на грани фола. И они не ищут прощения — даже перед лицом смерти.

Непрощенные - трейлер 2
Непрощенные  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 сентября 2009
Дата выхода
24 сентября 2009 Россия КароПрокат 18+
24 сентября 2009 Беларусь
24 сентября 2009 Казахстан
11 ноября 2009 США
24 сентября 2009 Украина
Сборы в мире $55 189
Другие названия
Neproshchennye, Непрощенные
Режиссер
Клим Шипенко
Клим Шипенко
В ролях
Татьяна Васильева
Татьяна Васильева
Евгений Пронин
Евгений Пронин
Константин Соловьев
Константин Соловьев
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Михаил Бабичев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb
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Непрощенные - трейлер 2
Непрощенные Трейлер 2
Непрощенные - трейлер
Непрощенные Трейлер
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