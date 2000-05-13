Дора-хейта, 2000

Феодальная Япония. Хорисото — маленький городок, принадлежащий феоду некоего князя. Вот уже несколько лет в городе процветает преступность и беззаконие. По сути дела, им никто не управляет: самураи-вассалы князя не имеют права вмешиваться в городские дела (к тому же, положение в городе их вполне устраивает, пока трое боссов обеспечивают им теневой доход), а градоначальники в Хорисото не задерживаются дольше трех месяцев. За год трое градоначальников подали в отставку, и теперь в город направляется четвертый. Его имя Мочизуки Кохэйта, и репутация пройдохи и бабника бежит впереди него.