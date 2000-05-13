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Дора-хейта
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Dora-heita

Дора-хейта, 2000

2000 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Феодальная Япония. Хорисото — маленький городок, принадлежащий феоду некоего князя. Вот уже несколько лет в городе процветает преступность и беззаконие. По сути дела, им никто не управляет: самураи-вассалы князя не имеют права вмешиваться в городские дела (к тому же, положение в городе их вполне устраивает, пока трое боссов обеспечивают им теневой доход), а градоначальники в Хорисото не задерживаются дольше трех месяцев. За год трое градоначальников подали в отставку, и теперь в город направляется четвертый. Его имя Мочизуки Кохэйта, и репутация пройдохи и бабника бежит впереди него.

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2000
Премьера в России 10 октября 2009
Премьера в мире 13 мая 2000
Возраст 6+
Режиссер
Кон Итикава
Кон Итикава
В ролях
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Юко Асано
Цурутаро Катаока
Хидэдзи Отаки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дора-хейта 1 постер
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