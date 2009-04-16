Адреналин 2: Высокое напряжение, 2009

Чев Челиос чудом выживает, упав на вертолет. Он приходит в себя в неизвестном месте, под наркозом, пока китайцы извлекают его органы. Его сердце попадает в чемодан со льдом, а вместо него ему ставят искусственное. Чев сбегает, зная только имя парня с чемоданом. Герой звонит доку Майлзу, кардиологу без лицензии, и тот объясняет ему, что с искусственным сердцем он сможет прожить всего час: Чеву нужно постоянно держать его заряженным. Теперь герой должен найти собственное сердце и добраться до Дока для трансплантации. В этом ему помогут его друзья: стриптизерша, проститутка и парень с синдромом Туретта. Но сможет ли Чев успеть вовремя?