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Адреналин 2: Высокое напряжение Адреналин 2: Высокое напряжение
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Crank: High Voltage

Адреналин 2: Высокое напряжение, 2009

2009 / США
6.9 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Чев Челиос чудом выживает, упав на вертолет. Он приходит в себя в неизвестном месте, под наркозом, пока китайцы извлекают его органы. Его сердце попадает в чемодан со льдом, а вместо него ему ставят искусственное. Чев сбегает, зная только имя парня с чемоданом. Герой звонит доку Майлзу, кардиологу без лицензии, и тот объясняет ему, что с искусственным сердцем он сможет прожить всего час: Чеву нужно постоянно держать его заряженным. Теперь герой должен найти собственное сердце и добраться до Дока для трансплантации. В этом ему помогут его друзья: стриптизерша, проститутка и парень с синдромом Туретта. Но сможет ли Чев успеть вовремя?

  • Звезда фильмов для взрослых Рон Джереми первоначально не должен был появиться в сцене забастовке порноактеров, но решил, что режиссеры просто забыли позвонить ему, и все равно явился на съемочную площадку. Весь его диалог был импровизацией.
  • Работа в фильме стала одной из последних актерских ролей Кори Хэйма перед его трагической ранней смертью от пневмонии 10 марта 2010 года, а также последней ролью Дэвида Кэррадайна перед его нашумевшей гибелью 3 июня 2009 года.
  • Искусственное сердце, показанное в фильме, это настоящий продукт AbioCor компании Abiomed. На самом деле оно полностью внутреннее и не включает батарейный отсек, как показано в фильме. Последние версии AbioCors могут работать от аккумулятора без подзарядки (с помощью внешних зарядных устройств RF) более 4 часов.

Смерти вопреки Чев Челиос выживает после падения с вертолета... только для того, чтобы столкнуться с китайским гангстером. Китаец в буквальном смысле похищает сердце Челиоса, поставив вместо него механизм на батарейках. Теперь, чтобы выжить, главному герою потребуется не адреналин, а регулярные удары тока.

6.9 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 16 апреля 2009
Премьера онлайн 12 января 2010
Премьера в мире 16 апреля 2009
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Брайан Тэйлор
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Эми Смарт
Эми Смарт
Гленн Хауэртон
Гленн Хауэртон
Кори Хэйм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Адреналин 2: Высокое напряжение 2 постера
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Адреналин 2: Высокое напряжение

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
elena00_86 2 апреля 2015, 12:51
Жду с нетерпеним новый фильм! Ведь Джейсон такая лапочка✊
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:55
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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145 голосов
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