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Принцесса и лягушка Принцесса и лягушка
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The Princess and the Frog

Принцесса и лягушка, 2009

2009 / США
7.6 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Тиана – молодой и честолюбивый шеф-повар, но ей приходится работать официанткой в двух местных закусочных, чтобы накопить достаточно денег и открыть свой собственный ресторан. В город прибывает принц Навин, чтобы улучшить свое финансовое положение. Для этого он намерен жениться на богатой южной красавице. Но перед свадьбой герой и его камердинер Лоуренс встречают знахаря, который проводит ритуал: Навин превращается в лягушку, а Лоуренс принимает вид принца. Тиана пытается помочь Навину и целует его, но, поскольку она не настоящая принцесса, она сама превращается в лягушку. Смогут ли герои вернуть свой облик? 

После продолжительного перерыва студия Disney возвращается к традициям классической рисованной анимации и представляет зрителям картину, созданную в духе легендарных мультфильмов-мюзиклов. Экранизация одноименной книги Элизабет Бэйкер о приключениях новоорлеанской официантки Тианы была поставлена создателями “Русалочки” и “Аладдина” и номинировалась на “Оскар” и “Золотой глобус” в категории “Лучший полнометражный мультипликационный фильм”.

  • Это первый музыкальный фильм студии Disney, в котором все актеры озвучивают как говорящие, так и поющие части, со времен фильма «Красавица и чудовище» 1991 года. 
  • Действие пролога фильма происходит в ноябре 1912 года. На это указывает газета с заголовком «Избран Вильсон» (имеется в виду президент Вудро Вильсон), которую читает пассажир трамвая.
  • На стиль анимации в первую очередь повлияли мультфильмы «Леди и бродяга» для городских сцен и «Бэмби» для сцен с болотами. Эти фильмы, по мнению режиссеров, были «вершиной анимации в классическом стиле диснеевской мультипликации».
  • Для подготовки к работе над мультфильмом вся творческая группа побывала в штате Луизиана во время традиционного фестиваля Марди Гра, совершила поездку на пароходе Natchez и проехалась по авеню Сент-Шарль на трамвае.
  • По просьбе озвучившей Тиану Аники Нони Роуз героиня стала левшой.
  • В мультфильме можно заметить многочисленные отсылки к более ранним работам студии Disney – например, платформу, на которой изображен царь Тритон из "Русалочки" (1989), и коврик, похожий на магический ковер из “Аладдина”.
  • Аллигатор-джазмен Луи был назван в честь Луи Армстронга, который родился в Новом Орлеане.
  • Первоначально планировалось, что главную героиню будут звать Мэдди.
  • Для того чтобы изучить повадки лягушек, художники-аниматоры держали на студии несколько террариумов с этими животными.

Новый Орлеан. Самая прекрасная история любви на свете… с участием лягушек, магии Вуду и поющего аллигатора. Все мы знаем, что бывает, когда принц целует заколдованную в лягушку принцессу. Но что случится, если переодетая в принцессу официантка поцелует лягушку-принца?

7.6 Оцените
64 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 26 декабря 2009
Премьера онлайн 25 марта 2016
Премьера в мире 8 декабря 2009
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Рон Клементс
Рон Клементс
В ролях
Джон Гудман
Джон Гудман
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Кейт Дэвид
Дженифер Льюис
Дженифер Льюис
Ричи Монтгомери
Ричи Монтгомери
Все актеры и съемочная группа
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