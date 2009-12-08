Принцесса и лягушка, 2009

Тиана – молодой и честолюбивый шеф-повар, но ей приходится работать официанткой в двух местных закусочных, чтобы накопить достаточно денег и открыть свой собственный ресторан. В город прибывает принц Навин, чтобы улучшить свое финансовое положение. Для этого он намерен жениться на богатой южной красавице. Но перед свадьбой герой и его камердинер Лоуренс встречают знахаря, который проводит ритуал: Навин превращается в лягушку, а Лоуренс принимает вид принца. Тиана пытается помочь Навину и целует его, но, поскольку она не настоящая принцесса, она сама превращается в лягушку. Смогут ли герои вернуть свой облик?

После продолжительного перерыва студия Disney возвращается к традициям классической рисованной анимации и представляет зрителям картину, созданную в духе легендарных мультфильмов-мюзиклов. Экранизация одноименной книги Элизабет Бэйкер о приключениях новоорлеанской официантки Тианы была поставлена создателями “Русалочки” и “Аладдина” и номинировалась на “Оскар” и “Золотой глобус” в категории “Лучший полнометражный мультипликационный фильм”.