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Поп, 2010

2010 / Россия
7.8 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

История отца Александра Ионина, который в составе Псковской православной миссии трудился над возрождением церковной жизни на северо-западе России во времена Великой Отечественной войны.

  • В основу сценария лег одноименный роман Александра Сегеня.
  • Съемки прошли в Пскове и Псковской области, а также в Риге, Праге и Белоруссии.
  • Прототипом главного героя картины является священник Алексей Ионов, однако в биографиях реального отца Алексея и персонажа фильма есть существенные расхождения. Так, например, отец Александр показан человеком, лояльно относящимся к Советам, в то время как отец Алексей был их непримиримым противником и эвакуировался вместе с семьей на Запад.
  • Фильм снят кинокомпанией Русской православной церкви “Православная энциклопедия” под эгидой Московской Патриархии и при содействии Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Также активное участие в съемках принимала военно-историческая группа “Товарищи по оружию” из Белоруссии.
  • Картина вышла в прокат в пасхальную ночь 2010 года.
  • Одно из рабочих названий фильма – “На реках Вавилонских”. Картина заканчивается музыкальной композицией “By the Rivers of Babylon” – Псалмом 136 в исполнении группы Boney M, который перебивается православным колокольным перезвоном “По рекам вавилонским”.

Июнь 1941 года. В маленьком селе Закаты на границе с Латвией живет настоятель небольшого прихода, отец Александр. Через два часа он закончит воскресную службу. Через два дня в село войдут немецкие войска. Через два месяца в жизни священника Александра Ионина начнется самая важная миссия, в которой не будет громких подвигов и библейских чудес, а главным станет возрождение веры народу, напуганному войной, угнетенному и «своими» и «чужими». Он станет их героем и навсегда войдет в историю, как участник Псковской Православной миссии, которую считают «Вторым крещением Руси».

7.8 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 4 апреля 2009
Премьера в мире 4 апреля 2009
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Владимир Хотиненко
Владимир Хотиненко
В ролях
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Нина Усатова
Нина Усатова
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Анатолий Лобицкий
Все актеры и съемочная группа
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Поп
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Наша рецензия
В фильме «Поп» Владимир Хотиненко практически воскресил тот художественный уровень, на котором были сняты «Макаров» и «Мусульманин», две бесспорно лучших картины режиссера, и который вначале затерялся где-то посреди «Страстного бульвара», а затем, казалось, бесследно канул в пучину лубочно-фальшивых «72 метров» и того апофеоза абсурда и дурновкусия, каким предстал широкому, всепроглатывающему зрителю «1612». И дело здесь…
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