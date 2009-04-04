Июнь 1941 года. В маленьком селе Закаты на границе с Латвией живет настоятель небольшого прихода, отец Александр. Через два часа он закончит воскресную службу. Через два дня в село войдут немецкие войска. Через два месяца в жизни священника Александра Ионина начнется самая важная миссия, в которой не будет громких подвигов и библейских чудес, а главным станет возрождение веры народу, напуганному войной, угнетенному и «своими» и «чужими». Он станет их героем и навсегда войдет в историю, как участник Псковской Православной миссии, которую считают «Вторым крещением Руси».