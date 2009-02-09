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Река Лондон Река Лондон
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London River

Река Лондон, 2009

2009 / Великобритания / Франция / Алжир
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Многомиллионный Лондон столкнул в своем хаотичном течении немолодую эксцентричную фермершу из английской глубинки и пожилого африканца мусульманского вероисповедания, живущего во Франции. Нет, столкновение не было случайным. Не встретиться эти двое, наверное, не могли: оба потеряли детей после теракта в британской столице, куда и бежали обивать пороги госучреждений в надежде найти их живыми или мертвыми. Тщательно выверенная по вектору политкорректности мелодрама француза алжирского происхождения Бушареба умудряется пройти по тонкой грани, отделяющей искусство от агитпропа. Человеческая убедительность рассказанной истории, ее негромкий проникновенный пафос сумели перевесить расхожую заданность вполне предсказуемого сюжета. И поставили ребром вопрос: неужели только попав в подобную ситуацию, представители разных рас и вероисповеданий наберутся мудрости и научатся понимать друг друга?

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 10 февраля 2009
Премьера в мире 9 февраля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Рашид Бушареб
Рашид Бушареб
В ролях
Бренда Блетин
Сотигу Куйате
Фрэнсис Маги
Сами Буаджила
Рошди Зем
Рошди Зем
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Река Лондон 3 постера
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Река Лондон
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