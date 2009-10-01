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Постер фильма О, счастливчик!
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Киноафиша Фильмы О, счастливчик!

О, счастливчик!

O, schastlivchik! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В один прекрасный день, Славику, обычному молодому человеку показалось, что жизнь его слишком банальна, непримечательна и лишена всяческого смысла. У него нет приличной работы, образования, девушки... Он решает умереть — прыгнуть с моста. Но неожиданно появляются два экстравагантных джентльмена: Олег Генрихович и Константин Германович, которые убеждают героя в том, что самоубийство — не выход. Ему предлагают поменять cвою биографию и начать новую благополучную жизнь. Но как только Славик избавляется от собственных проблем, тут же начинаются новые! Игра в "чужую" жизнь превращается в калейдоскоп веселых, грустных, а порой и страшных историй...
О, счастливчик! - трейлер 2
О, счастливчик!  трейлер 2
Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 октября 2009
Дата выхода
1 октября 2009 Россия Наше кино
1 октября 2009 Беларусь
1 октября 2009 Казахстан
11 ноября 2009 США
1 октября 2009 Украина
Сборы в мире $1 363 316
Производство Киевфильм, Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
O, schastlivchik!, A mázlista, O, Luckyman!, Szczęściarz, О, счастливчик!
Режиссер
Эдуард Парри
Эдуард Парри
В ролях
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Владимир Меньшов
Владимир Меньшов
Сергей Шакуров
Сергей Шакуров
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Трейлеры фильма Все трейлеры
О, счастливчик! - трейлер 2
О, счастливчик! Трейлер 2
О, счастливчик! - трейлер
О, счастливчик! Трейлер
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