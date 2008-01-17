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Скоро в прокате «Безумная старуха»
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6.3
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Фильмы
Переходный возраст
6.3
Переходный возраст
, 2008
How to Be
Великобритания / драма, комедия / 18+
Трейлеры
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
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Цитаты
Места съёмок
6.3
Переходный возраст
Трейлер
Трейлер
О фильме
Молодой человек, который испытывает жизненный кризис, обращается за помощью к канадскому гуру, который приезжает в Лондон и становится его персональным тренером.
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В ролях
Роберт Паттинсон
Art
Ребекка Пиджон
Mother
Джереми Харди
Jeremy
Пауэлл Джонс
Dr. Ellington
Michael Irving
Father
Mike Pearce
Nikki
Johnny White
Ronny
Alisa Arnah
Jessica
Joe Hastings
Dave
Biddy Rowe
Woman at Old House
Режиссер
Оливер Ирвинг
Сценарист
Оливер Ирвинг
Композитор
Joe Hastings
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2008
Премьера в мире
17 января 2008
Дата выхода
3 декабря 2009
Россия
Другое кино
3 декабря 2009
Беларусь
17 января 2008
Германия
3 декабря 2009
Казахстан
18 января 2008
США
3 декабря 2009
Украина
Бюджет
500 000 GBP
Сборы в мире
$30 945
Производство
How To Be Films
Другие названия
How to Be, Come solo tu sei, How to Be - Das Leben ist kein Wunschkonzert, Kuidas olla, To mystiko, Uma Vida Sem Regras, Переходный возраст, 真夜中のギタリスト
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
15
голосов
5.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Переходный возраст
Трейлер
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Кадры из фильма
Цитаты
Jessica
Когда мы встретились впервые, ты казался таким неуловимым, мрачным и страстным, загадочным поэтом. Но то, что я принимала за глубину и тайну, оказалось просто грустным и несчастным.
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