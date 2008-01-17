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Постер фильма Переходный возраст
6.3
Переходный возраст - Трейлер
Киноафиша Фильмы Переходный возраст
6.3

Переходный возраст

, 2008
How to Be
Великобритания / драма, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Переходный возраст
6.3
Переходный возраст - Трейлер
Переходный возраст  Трейлер

О фильме

Молодой человек, который испытывает жизненный кризис, обращается за помощью к канадскому гуру, который приезжает в Лондон и становится его персональным тренером.

В ролях

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Art
Ребекка Пиджон
Mother
Джереми Харди
Jeremy
Пауэлл Джонс
Dr. Ellington
Michael Irving
Father
Mike Pearce
Nikki
Johnny White
Ronny
Alisa Arnah
Jessica
Joe Hastings
Dave
Biddy Rowe
Woman at Old House
Режиссер Оливер Ирвинг
Сценарист Оливер Ирвинг
Композитор Joe Hastings
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 17 января 2008
Дата выхода
3 декабря 2009 Россия Другое кино
3 декабря 2009 Беларусь
17 января 2008 Германия
3 декабря 2009 Казахстан
18 января 2008 США
3 декабря 2009 Украина
Бюджет 500 000 GBP
Сборы в мире $30 945
Производство How To Be Films
Другие названия
How to Be, Come solo tu sei, How to Be - Das Leben ist kein Wunschkonzert, Kuidas olla, To mystiko, Uma Vida Sem Regras, Переходный возраст, 真夜中のギタリスト

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 15 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Переходный возраст - Трейлер
Переходный возраст Трейлер
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Цитаты

Jessica Когда мы встретились впервые, ты казался таким неуловимым, мрачным и страстным, загадочным поэтом. Но то, что я принимала за глубину и тайну, оказалось просто грустным и несчастным.

Отзывы о фильме

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