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The International

Интернэшнл, 2008

2008 / США / Германия
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Агент Интерпола Луис Сэлинджер и помощник окружного прокурора Манхэттена Элеонора Уитман пытаются привлечь к ответственности один из самых влиятельных банков мира. Расследование Сэлинджера и Уитмен, раскрывающее его незаконную деятельность, включая отмывание денег, торговлю оружием и дестабилизацию правительств, ведет их из Берлина в Милан, Нью-Йорк и Стамбул. Оказавшись в гонке с высокими ставками, своим неумолимым упорством герои подвергают опасности свои собственные жизни. Но представители банка тоже не остановится ни перед чем – даже перед убийством – чтобы продолжить зарабатывать на терроре и войне.

  • Взрывная сцена перестрелки, которая по сюжету происходит в знаменитом музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, на самом деле снималась в павильоне. Декораторы использовали оригинальные чертежи Гуггенхайма для создания полноразмерной копии интерьера на заброшенном складе локомотивов. Стройка шла четыре месяца.
  • Первоначально фильм был более диалоговым и детективным, но после неудачных тестовых просмотров многие сцены пересняли, чтобы превратить его в боевик. 
  • Сюжет фильма вдохновлен банковским скандалом BCCI (Bank of Credit and Commerce International), который имел место в 1980-х и начале 1990-х годов.

Решительно настроенный агент Интерпола пытается бороться со всемогущим банкиром, через которого отмывают деньги все самые ужасные преступные и террористические группировки мира. Постепенно он оказывается лицом к лицу с правоохранительной системой, элементом которой является и он сам.

7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 февраля 2009
Премьера онлайн 9 сентября 2009
Премьера в мире 3 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Том Тыквер
Том Тыквер
В ролях
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Джек МакГи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Интернэшнл 2 постера
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Наша рецензия
Слово «Интернэшнл» – не самая звучная калька с английского The International. Гораздо лучше, вероятно, здесь подошло бы «Интернационал». Тем более что речь в фильме действительно о своего рода интернационале – уже не первом, не втором и не коммунистическом, а о той глобальной финансово-политической сети, при помощи которой государственные и транснациональные элиты ловят рыбку в мутной воде. То есть – в данном случае, да и во всех остальных тоже, –…
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Кристина Круглая 5 марта 2023, 19:10
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