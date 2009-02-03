Интернэшнл, 2008

Агент Интерпола Луис Сэлинджер и помощник окружного прокурора Манхэттена Элеонора Уитман пытаются привлечь к ответственности один из самых влиятельных банков мира. Расследование Сэлинджера и Уитмен, раскрывающее его незаконную деятельность, включая отмывание денег, торговлю оружием и дестабилизацию правительств, ведет их из Берлина в Милан, Нью-Йорк и Стамбул. Оказавшись в гонке с высокими ставками, своим неумолимым упорством герои подвергают опасности свои собственные жизни. Но представители банка тоже не остановится ни перед чем – даже перед убийством – чтобы продолжить зарабатывать на терроре и войне.
Решительно настроенный агент Интерпола пытается бороться со всемогущим банкиром, через которого отмывают деньги все самые ужасные преступные и террористические группировки мира. Постепенно он оказывается лицом к лицу с правоохранительной системой, элементом которой является и он сам.