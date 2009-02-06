Обещать - не значит жениться, 2008

Несколько переплетающихся между собой историй о молодых людях и превратностях их взаимоотношений. Неунывающая Джи-Джи не устает ходить по свиданиям в надежде наконец-то найти “того самого”. Коллега девушки Бэт уже много лет живет, казалось бы, с идеальным мужчиной, у которого только один существенный недостаток – страх, что свадьба все испортит. Третья героиня – Джанин – вместе с мужем заканчивает ремонт в доме своей мечты, пока не подозревая, что супруг завязывает интрижку с обольстительной Анной.