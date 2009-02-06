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He's Just Not That Into You

Обещать - не значит жениться, 2008

2008 / США
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57 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Несколько переплетающихся между собой историй о молодых людях и превратностях их взаимоотношений. Неунывающая Джи-Джи не устает ходить по свиданиям в надежде наконец-то найти “того самого”. Коллега девушки Бэт уже много лет живет, казалось бы, с идеальным мужчиной, у которого только один существенный недостаток – страх, что свадьба все испортит. Третья героиня – Джанин – вместе с мужем заканчивает ремонт в доме своей мечты, пока не подозревая, что супруг завязывает интрижку с обольстительной Анной.

  • В основу картины легла одноименная книга-бестселлер, написанная Грегом Берендтом и Лиз Туччилло, сценаристами сериала “Секс в большом городе”. На создание книги Берендта и Туччилло вдохновила работа над эпизодом “Pick-A-Little, Talk-A-Little”, в котором Джек Бергер говорит Миранде знаменитые слова “he's just not into you” (“он просто на тебя не запал”).
  • Грег Берендт появился в кадре в роли священника на свадьбе.
  • Дрю Бэрримор, исполнившая роль Мэри, также стала исполнительным продюсером ленты.
  • Интерьерные сцены снимались в Лос-Анджелесе, натурные – в Беверли-Хиллз, Балтиморе, Лондоне, Портленде и других городах Калифорнии и Англии.

Фильм, события которого разворачиваются в Балтиморе, повествует о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Привлекательный мужчина не спешит расстаться со своим статусом холостяка, чем вызывает бурную реакцию своей влюбленной подружки.

7.1 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 2 апреля 2009
Премьера в мире 6 февраля 2009
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Кен Куопис
В ролях
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Обещать - не значит жениться 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
коша 2 апреля 2015, 12:51
потрясающий фильм! советую посмотреть всем! я смотрела в штатах тут премьера 6 февраля! столько реального,каждый узнает себя и посмеется над тем… Читать дальше…
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саундтрек фильма Обещать - не значит жениться
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