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Крыша

Krysha 18+
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О фильме

Лучшие подруги – Лена, Света и Даша – часто собираются втроем на крыше, чтобы поболтать, поделиться друг с другом секретами и переживаниями. Отец Даши ушел из семьи, теперь ее мама работает сверхурочно, чтобы обеспечить себя и дочь. В ее отсутствие за девочкой приглядывает баба Нюра, соседка-алкоголичка. На первом месте у Лениной мамы – карьера и амбиции, близкие люди интересуют ее куда меньше. Света узнает, что ее мать завела роман с папиным братом. Кроме того, в классе, где учатся девочки, появился привлекательный новенький по имени Максим. Подруги клянутся, что не станут встречаться с Максом до тех пор, пока он сам не выберет одну из них. И все же Света нарушает обещание…

  • «Крыша» – дебютная полнометражная картина Бориса Грачевского, генерального директора киножурнала «Ералаш». 
  • Роли Даши Макаровой и ее матери Натальи исполнили мать и дочь в реальной жизни – актрисы Анна и Софья Ардовы. 
  • Борис Грачевский не только выступил режиссером картины и написал сценарий, но и появился в эпизодической роли вице-мэра города. 
  • Анфиса Черных (Лена Рокатина), Валерий Гаркалин (Евгений Рокатин), Александр Головин (старшеклассник Караваев) в разное время снимались в выпусках «Ералаша».

В центре событий — три девочки-подростка, родители которых заняты решением своих проблем и почти не замечают того, что происходит с их детьми. Мама одной из них — жесткая карьеристка, рвется к власти любой ценой. Вторая готова бросить любящую семью в пучину внезапно вспыхнувшей страсти. Третья — с утра до ночи зарабатывает деньги и почти не видит свою дочку. И вот однажды из-за непонимания взрослых девочки оказываются на краю крыши...

Крыша - трейлер
Крыша  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 сентября 2009
Дата выхода
3 сентября 2009 Россия КароПрокат 16+
3 сентября 2009 Беларусь
3 сентября 2009 Казахстан
3 сентября 2009 Украина
Сборы в мире $48 359
Производство Ералаш
Другие названия
Krysha, Крыша
Режиссер
Борис Грачевский
Борис Грачевский
В ролях
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Евдокия Германова
Евдокия Германова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
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Крыша

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