Лучшие подруги – Лена, Света и Даша – часто собираются втроем на крыше, чтобы поболтать, поделиться друг с другом секретами и переживаниями. Отец Даши ушел из семьи, теперь ее мама работает сверхурочно, чтобы обеспечить себя и дочь. В ее отсутствие за девочкой приглядывает баба Нюра, соседка-алкоголичка. На первом месте у Лениной мамы – карьера и амбиции, близкие люди интересуют ее куда меньше. Света узнает, что ее мать завела роман с папиным братом. Кроме того, в классе, где учатся девочки, появился привлекательный новенький по имени Максим. Подруги клянутся, что не станут встречаться с Максом до тех пор, пока он сам не выберет одну из них. И все же Света нарушает обещание…