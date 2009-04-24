Как я заблудился, 2009

Спустя два года после трагических событий 9/11, Нью-Йорк всё ещё лишён своего романтического ореола и, кажется, довлеет над своими эмоционально опустошёнными горожанами. Здесь живут лучшие друзья Эндрю и Джек. Эндрю — биржевой маклер на Уолл-cтрит, считающий, что не может реализовать свои таланты. Джек делает в прессе спортивные заметки, а хотел быть писателем. Оба они ощущают потерю смысла жизни.



Сбежав из города на автомобиле, друзья попытаются понять, почему всё идёт не так, как хотелось. И, колеся по так непохожей на жизнь в большом городе провинции, вероятно, найдут ответ. Общение с простыми и искренними жителями небольших американских городов позволит Эндрю и Джеку понять, что каждая потеря в жизни даёт шанс начать что-то сначала.