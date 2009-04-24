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Как я заблудился Как я заблудился
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How I Got Lost

Как я заблудился, 2009

2009 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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О фильме

Спустя два года после трагических событий 9/11, Нью-Йорк всё ещё лишён своего романтического ореола и, кажется, довлеет над своими эмоционально опустошёнными горожанами. Здесь живут лучшие друзья Эндрю и Джек. Эндрю — биржевой маклер на Уолл-cтрит, считающий, что не может реализовать свои таланты. Джек делает в прессе спортивные заметки, а хотел быть писателем. Оба они ощущают потерю смысла жизни.

Сбежав из города на автомобиле, друзья попытаются понять, почему всё идёт не так, как хотелось. И, колеся по так непохожей на жизнь в большом городе провинции, вероятно, найдут ответ. Общение с простыми и искренними жителями небольших американских городов позволит Эндрю и Джеку понять, что каждая потеря в жизни даёт шанс начать что-то сначала.

6.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 24 апреля 2009
Премьера в мире 24 апреля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Джо Леонард
В ролях
Аарон Стенфорд
Кэти Апичелла
Розмари ДеВитт
Джейкоб Фишел
Джилл Флинт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как я заблудился 1 постер
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