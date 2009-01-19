Ryan
Я понимаю, как всё это звучит, и могу себе представить, какие выводы вы формируете, но если мне действительно нужно объяснить это вам, у меня нет другого выбора, кроме как быть... откровенным.
[вздыхает]
Ryan
Да, это была попытка познакомиться ради одной ночи. Просто и ясно. А она была той самой граноловой активисткой. Хиппи. И она была прямо из Центрального кастинга: сандалии, безумно длинные волосы, финансовая поддержка родителей, которую она презирала, и якобы принадлежность к восточной религии, в которой, как я явно утверждаю, слишком много апострофов, чтобы произнести это правильно. Послушай, я просто скажу прямо и признаю: я счёл её объектом исключительно одной ночи. И моя заинтересованность в ней была почти целиком вызвана тем, что да, она была красива. Она была сексуально привлекательна. Она была сексуальна. И вовсе не было ничего более сложного или благородного в этом. А учитывая мой прошлый опыт с этим родом cruncher, думаю, что условие одной ночи объясняется тем, что трудно было говорить с ней дольше одной ночи. Нравится ли вам это или нет, полагаю, вы понимаете. И есть нечто — я имею в виду — близкое к презрению в том, как вы небрежно подходите к её пледу и создаёте ощущение связи, которое позволит вам её подобрать. И вы почти возмущены тем, что это g###### легко. Я имею в виду, насколько эксплуатируемы вы чувствуете себя от того, что так g###### легко заставить этого типа увидеть в вас родственную душу. Вы почти знаете, что скажут ещё до того, как она откроет рот.
[паузы]
Ryan
Ладно, значит, сейчас мы в моей квартире, и она начинает говорить о своих религиозных взглядах. Её загадочная деноминация на энергетические поля и связи между душами через то, что она называла «фокус». В ответ на некоего рода толчок или ассоциацию она начинает рассказывать этот эпизод. И в эпизоде она — автостопщица. Она сказала, что сразу поняла, что сделала ошибку, как только забралась в машину. Её объяснение: она не почувствовала энергетического поля до того, как захлопнула дверь и они начали двигаться — и в этот момент было уже поздно. И она не была драматична в этом, но описала себя буквально парализованной от ужаса. Это было что-то в его глазах. Она сказала, что мгновенно, глубоко в душе, поняла, что намерения этого мужчины — жестоко изнасиловать, пытать и убить её. И к моменту, когда этот психопат вышел в уединённое место и открыл свои истинные намерения, она нисколечко не удивилась, потому что знала, что её ждёт ещё одно гадкое открытие для какого-нибудь любителя-ботаника или походной дружины через несколько дней, если она не сможет сосредоточиться на установлении души связи, которая помешала бы его убийству. Я имею в виду сосредоточиться на этом психотическом как на одарённом и красивом — пусть и терзаемом самим — человеке, а не только как на угрозе для неё. Я хорошо понимаю, что то, что она собирается описать, это не что иное, как вариация заезженной старой идеи «любовь покоряет всё»... но сейчас просто отложи презрение и попытайся увидеть, какую смелость и убеждённость она действительно готова сейчас предпринять. Потому что представь, как она почувствовала бы. Любого можно сделать. Подумай, на сколько маленького ребёнка уровень страха ты бы ощущал и что этот психопат мог довести тебя до такой точки только своим пожеланием. А теперь вот она в машине, и понимает, что ей предстоит грандиознейшее испытание в её духовной жизни. Она смотрит прямо в правый глаз этого психопата и заставляет себя держать взгляд на нём постоянно. Эффекты её фокуса... она говорит, что когда ей удавалось удерживать фокус, этот психопат за рулём постепенно переставал рычать и становился напряжённо молчаливым. И она заставляет себя не плакать и не умолять, а просто использовать фокус как возможность сопереживать. И это была моя первая подсказка грусти, слушая этот эпизод, так как я восхищался некоторыми качествами её истории, теми же качествами, к которым я был презрителен, когда впервые подобрал её в парке! Затем он попросил её выйти из машины и лечь лицом вниз на землю. И она не колебалась и не просила пощады. Она переживала новую глубину фокуса, чтобы услышать стук охлаждающегося авто, пчёл, птиц. Представь искушение отчаяться в звуках беззаботных птиц, всего в нескольких ярдах от того места, где она лежала, вдыхая сорняки. И в этом усиленном состоянии она сказала, что психопат понимал правду ситуации так же, как и она. И когда он подошёл к ней, перевернул её, он плакал. И она утверждала, что не потребовалось никакой воли удержать его, когда он плакал... когда он изнасиловал её. Она просто любовно смотрела в его глаза всё время. Она пробыла там, где он оставил её весь день на гравии, рыдая, благодарная своим религиозным принципам. Она плакала от благодарности, как говорит она. Знаете, признаю, к кульминации этой истории я уже начал плакать. Не громко, но да. Она узнала больше о любви в тот день с сексуальным преступником, чем за любой другой этап своего духовного пути. И в тот момент я понял, что раньше никого не любил. Она указала на основную слабость этого психопата. Страх перед обнажением души через связь с другим человеком. Это не сильно отличается от того, как мужчина оценивает привлекательную девушку на концерте и нажимает все нужные кнопки, чтобы она пришла домой с ним. И поджигая ей сигареты и ведя час после секса. Казалось, он был очень целеустремлён и близок. Но на самом деле он хочет дать ей особый номер телефона и больше не контактировать. И причина такого холодного и эксплуатирующего поведения — именно в той связи, к созданию которой он так усердно пытался заставить её почувствовать, она пугает его.