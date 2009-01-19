Ryan Я понимаю, как всё это звучит, и могу себе представить, какие выводы вы формируете, но если мне действительно нужно объяснить это вам, у меня нет другого выбора, кроме как быть... откровенным.

[вздыхает]

Ryan Да, это была попытка познакомиться ради одной ночи. Просто и ясно. А она была той самой граноловой активисткой. Хиппи. И она была прямо из Центрального кастинга: сандалии, безумно длинные волосы, финансовая поддержка родителей, которую она презирала, и якобы принадлежность к восточной религии, в которой, как я явно утверждаю, слишком много апострофов, чтобы произнести это правильно. Послушай, я просто скажу прямо и признаю: я счёл её объектом исключительно одной ночи. И моя заинтересованность в ней была почти целиком вызвана тем, что да, она была красива. Она была сексуально привлекательна. Она была сексуальна. И вовсе не было ничего более сложного или благородного в этом. А учитывая мой прошлый опыт с этим родом cruncher, думаю, что условие одной ночи объясняется тем, что трудно было говорить с ней дольше одной ночи. Нравится ли вам это или нет, полагаю, вы понимаете. И есть нечто — я имею в виду — близкое к презрению в том, как вы небрежно подходите к её пледу и создаёте ощущение связи, которое позволит вам её подобрать. И вы почти возмущены тем, что это g###### легко. Я имею в виду, насколько эксплуатируемы вы чувствуете себя от того, что так g###### легко заставить этого типа увидеть в вас родственную душу. Вы почти знаете, что скажут ещё до того, как она откроет рот.

[паузы]