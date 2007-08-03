Я всегда хотел быть гангстером, 2007

Черно-белый кинопазл собран из нескольких историй бандитов-недотеп. Один перед входом в кафе надевает маску и врезается головой в столб, потом никак не может привлечь внимание барменши к нацеленному на нее пистолету, и даже взяв кассу, обнаруживает в ней единственную купюру не самого большого достоинства. Двое других крадут ради выкупа девчонку, которая только и мечтает что о суициде. Комедия становится еще более горькой оттого, что на стенах кафе висят портреты Хамфри Богарта и Бельмондо, а подают в нем "чизбургер Ким Бэйсингер". В последней из новелл на дело выходят пятеро обитателей дома престарелых, но обнаруживают, что сами они немощны, а на месте банка, который наметили ограбить двадцать лет назад, теперь стоит "Макдоналдс".

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