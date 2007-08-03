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Я всегда хотел быть гангстером Я всегда хотел быть гангстером
Киноафиша Фильмы Я всегда хотел быть гангстером
J'ai Toujours Rêvé D'être Un Gangster

Я всегда хотел быть гангстером, 2007

2007 / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме
Черно-белый кинопазл собран из нескольких историй бандитов-недотеп. Один перед входом в кафе надевает маску и врезается головой в столб, потом никак не может привлечь внимание барменши к нацеленному на нее пистолету, и даже взяв кассу, обнаруживает в ней единственную купюру не самого большого достоинства. Двое других крадут ради выкупа девчонку, которая только и мечтает что о суициде. Комедия становится еще более горькой оттого, что на стенах кафе висят портреты Хамфри Богарта и Бельмондо, а подают в нем "чизбургер Ким Бэйсингер". В последней из новелл на дело выходят пятеро обитателей дома престарелых, но обнаруживают, что сами они немощны, а на месте банка, который наметили ограбить двадцать лет назад, теперь стоит "Макдоналдс".
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в России 16 апреля 2009
Премьера в мире 3 августа 2007
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Самюэль Беншетри
Самюэль Беншетри
В ролях
Анна Мугалис
Жан Рошфор
Жан Рошфор
Эдуард Бар
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Я всегда хотел быть гангстером 1 постер
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