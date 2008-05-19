Молчание Лорны

, 2008
Le Silence de Lorna / The Silence of Lorna
Великобритания, Франция, Бельгия / драма / 18+
О фильме

Молодая албанская женщина Лорна заключает брак по расчету с наркоманом, чтобы получить бельгийское гражданство. Её намерения далеки от невинных: в случае передозировки она обретет ту свободу, о которой грезила всю свою жизнь. Но она и сообщница в осуществлении дьявольского плана, придуманного гангстером Фабио. Ведь именно Фабио организовал фиктивный брак между ней и Клоди, чтобы в дальнейшем она вышла замуж за русского мафиозо, который готов заплатить огромные деньги за бельгийское гражданство. Но чтобы этот второй брак стал возможным, Фабио решил убить Клоди. Станет ли Лорна молчать?

В ролях

Жереми Ренье
Жереми Ренье
Фабрицио Ронджоне
Фабрицио Ронджоне
Арта Доброши
Оливье Гурме
Оливье Гурме
Антон Яковлев
Альбан Укай
Режиссер Люк Дарденн, Жан-Пьер Дарденн
Сценарист Жан-Пьер Дарденн, Люк Дарденн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 19 мая 2008
Дата выхода
26 марта 2009 Россия Кино без границ
26 марта 2009 Беларусь
10 ноября 2008 Германия
19 сентября 2008 Италия
26 марта 2009 Казахстан
26 марта 2009 Украина
27 августа 2008 Франция
26 июня 2009 Эстония
4 июня 2009 Южная Корея 15
MPAA R
Бюджет €3 990 000
Сборы в мире $5 123 676
Производство Les Films du Fleuve, Archipel 35, Lucky Red
Другие названия
Le silence de Lorna, Lorna's Silence, El silencio de Lorna, O Silêncio de Lorna, The Silence of Lorna, El matrimonio de Lorna, Il matrimonio di Lorna, Lorna csendje, Lorna vaikimine, Lorna'nın sessizliği, Lornas Schweigen, Lornas stillhet, Lornas tystnad, Lornina ćutnja, Lornina sutnja, Milczenie Lorny, Mlčanie Lorny, Mlčení Lorny, O Segredo de Lorna, Tăcerea Lornei, Η σιωπή της Λόρνα, Молчание Лорны, Мълчанието на Лорна, ロルナの祈り, 沈默的羅娜, 沉默的萝娜, 洛纳的沉默, 罗尔娜的沉默

Рейтинг фильма

6.3
7.1 IMDb

