Молодая албанская женщина Лорна заключает брак по расчету с наркоманом, чтобы получить бельгийское гражданство. Её намерения далеки от невинных: в случае передозировки она обретет ту свободу, о которой грезила всю свою жизнь. Но она и сообщница в осуществлении дьявольского плана, придуманного гангстером Фабио. Ведь именно Фабио организовал фиктивный брак между ней и Клоди, чтобы в дальнейшем она вышла замуж за русского мафиозо, который готов заплатить огромные деньги за бельгийское гражданство. Но чтобы этот второй брак стал возможным, Фабио решил убить Клоди. Станет ли Лорна молчать?