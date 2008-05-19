Молодая албанская женщина Лорна заключает брак по расчету с наркоманом, чтобы получить бельгийское гражданство. Её намерения далеки от невинных: в случае передозировки она обретет ту свободу, о которой грезила всю свою жизнь. Но она и сообщница в осуществлении дьявольского плана, придуманного гангстером Фабио. Ведь именно Фабио организовал фиктивный брак между ней и Клоди, чтобы в дальнейшем она вышла замуж за русского мафиозо, который готов заплатить огромные деньги за бельгийское гражданство. Но чтобы этот второй брак стал возможным, Фабио решил убить Клоди. Станет ли Лорна молчать?
|26 марта 2009
|Россия
|Кино без границ
|26 марта 2009
|Беларусь
|10 ноября 2008
|Германия
|19 сентября 2008
|Италия
|26 марта 2009
|Казахстан
|26 марта 2009
|Украина
|27 августа 2008
|Франция
|26 июня 2009
|Эстония
|4 июня 2009
|Южная Корея
