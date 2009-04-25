Бухта, 2009

В прибрежном японском городке Тайдзи повсюду встречаешь изображения дельфинов — они украшают стены туннелей, фрески и парапеты на бульварах. Заезжему туристу может показаться, что дельфин считается талисманом города, но ничто не может быть дальше от правды. Порт Тайдзи — один из крупнейших в мире центров торговли дельфинами. Режиссеру и известному фотографу Луи Сайхойосу вместе с консультантом Ричардом О’Бэрри (раньше тренировавшим дельфинов для телесериала «Флиппер») удалось обнаружить основное место убийства дельфинов — бухту, надежно укрытую от глаз любопытных туристов.