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Бухта
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The Cove

Бухта, 2009

2009 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Факты О фильме

- Премия «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм (2010)

- Приз публики Амстердамского кинофестиваля (2009)

- Приз публики документального фестиваля «Сильвердокс» (2009)

- Приз публики кинофестиваля «Санденс» (2009).

В прибрежном японском городке Тайдзи повсюду встречаешь изображения дельфинов — они украшают стены туннелей, фрески и парапеты на бульварах. Заезжему туристу может показаться, что дельфин считается талисманом города, но ничто не может быть дальше от правды. Порт Тайдзи — один из крупнейших в мире центров торговли дельфинами. Режиссеру и известному фотографу Луи Сайхойосу вместе с консультантом Ричардом О’Бэрри (раньше тренировавшим дельфинов для телесериала «Флиппер») удалось обнаружить основное место убийства дельфинов — бухту, надежно укрытую от глаз любопытных туристов.

8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в России 25 апреля 2009
Премьера в мире 25 апреля 2009
Возраст 16+
Режиссер
Луи Сахойос
В ролях
Луи Сахойос
Рик О`Барри
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бухта 2 постера
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