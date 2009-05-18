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Антихрист Антихрист
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Antichrist

Антихрист, 2009

2009 / Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пока Мужчина и Женщина занимались любовью, их маленький сын Ник забрался к окну спальни и выпал из окна. Мать падает в обморок на похоронах, и следующий месяц она проводит в больнице, искалеченная горем. Отец, психотерапевт, скептически относится к психиатрической помощи, которую она получает, и берет на себя ответственность лечить ее лично. Они отправляются в свою изолированную хижину в лесу под названием Эдем. Во время терапии Женщине становится все хуже, а Мужчина начинает подозревать, что в окружающем их лесу живет что-то зловещее… 

  • Когда начались съемки, режиссер Ларс фон Триер только покинул психиатрическую больницу, где он пробыл два месяца, получая лечение от депрессии. В то время он еще не полностью выздоровел и даже не мог управлять камерой, как он всегда делал.
  • Звукорежиссер фильма фактически проглотил микрофон и записал внутренние звуки своего тела, чтобы добиться некоторых аналогичных звуков для озвучания картины. 
  • Изначально фильм должен был сниматься в 2005 году, но исполнительный продюсер Питер Йенсен случайно раскрыл запланированный финал, в котором было показано, что мир создал сатана, а не Бог. Триер отложил съемку, чтобы переписать сценарий.
  • Фильм разделен на четыре главы: «Скорбь», «Боль», «Отчаяние» и «Три нищих». Титры с названиями созданы датским художником-абстракционистом Пером Киркеби.
  • Продюсер Питер Албек Йенсен заявил, что хотел, чтобы фильм был выпущен в 3D, но Ларс фон Триер это не одобрил. Кроме того, идея создания его следующего фильма «Меланхолия» в 3D также была немедленно отброшена, хотя это казалось нормальным и очевидным после бума 3D, произошедшего после выхода фильма «Аватар». 
  • Ларс фон Триер рассматривал свою пост-депрессивную версию сценария как своего рода упражнение, чтобы увидеть, достаточно ли он выздоровел, чтобы снова работать. Трир также ссылался на своего кумира, великого шведского писателя и драматурга Августа Стриндберга, который также пережил адский кризис в 1890-х. 
  • Ария, исполняемая во время Пролога, называется Lascia ch'io pianga из оперы Генделя «Роделинда». Ее текст звучит как: «Позволь мне оплакивать свою жестокую судьбу».

Главные герои — пара, оплакивающая смерть ребенка. В поисках успокоения они переезжают в дом, стоящий далеко от жилья в лесу. С этого момента в их жизни начинают происходить кошмарные, пугающие события.

7.4 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 1 июля 2009
Премьера в мире 18 мая 2009
Возраст 18+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Антихрист 2 постера
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Антихрист

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Ларс фон Триер, великий провокатор и священный бык гипнотизируемой им Европы, решил сказать очередное новое слово в кино. Жанр этого нового слова тоже не вполне обычен: глядя на «Антихриста», каннская публика на собственной шкуре познала, что такое фильм-пытка и чем вышеозначенный жанр отличается от всяких там road movies и love stories. Однако главная новация фон Триера состояла, безусловно, в другом: тщательно проштудировав «Молот ведьм», он собрался продемонстрировать, какова в…
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