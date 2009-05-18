Антихрист, 2009

Пока Мужчина и Женщина занимались любовью, их маленький сын Ник забрался к окну спальни и выпал из окна. Мать падает в обморок на похоронах, и следующий месяц она проводит в больнице, искалеченная горем. Отец, психотерапевт, скептически относится к психиатрической помощи, которую она получает, и берет на себя ответственность лечить ее лично. Они отправляются в свою изолированную хижину в лесу под названием Эдем. Во время терапии Женщине становится все хуже, а Мужчина начинает подозревать, что в окружающем их лесу живет что-то зловещее…