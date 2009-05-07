Горячие новости, 2009

На одной из улиц в центре Москвы опер Смирнов вместе со своими сотрудниками готовят задержание опасных бандитов, грабящих инкассаторов. Главарь банды — таинственный и неуловимый Герман, за которым уже долгое время ведется слежка.

Но жизнь вносит свои коррективы, и тщательно продуманная операция срывается. Находящиеся неподалеку от места перестрелки тележурналисты снимают на камеру поражение стражей порядка, и репортаж идет в прямой эфир сразу на нескольких каналах.

Катя, молодая и амбициозная начальница PR-службы ГУВД предлагает необычный выход из сложной ситуации: реабилитировать доброе имя милиции и вместе с тем превратить реванш в реалити-шоу, за которым будет наблюдать вся страна.

Бандиты скрываются в квартире и захватывают заложников. Внезапно появляется новая проблема — в том же доме выполняют задание два киллера. Милицейская осада заканчивается ничем. Однако телевизионные репортажи по-прежнему полны победных реляций. Попав под прицел спецназовцев и журналистов, бандиты принимают вызов и используют web-камеры для того, чтобы передать свою правду о происходящем в Интернет, как единственную альтернативу телевизионной пропаганде.

Между тем, Смирнов намерен заполучить Германа любой ценой, и план Кати для него ничто в сравнении с драйвом охотника, загоняющим зверя.