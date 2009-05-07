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Горячие новости, 2009

2009 / Россия / Швеция
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21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Команда оперативников под руководством капитана Смирнова готовится к задержанию преступной банды. Руководит террористами загадочный и непредсказуемый убийца, известный под именем Герман. Тщательно подготовленная операция с треском проваливается, сведения об этом моментально попадают в СМИ. Чтобы восстановить репутацию стражей порядка в глазах общественности, пресс-секретарь ГУВД Катя Вербицкая предлагает устроить из поимки преступников реалити-шоу. Следующее задержание все желающие могут посмотреть в режиме онлайн, однако бандиты не остаются в долгу и устраивают собственную трансляцию. Борьба между оперативниками и бандитами разгорается не только в реальности, но и в виртуальном пространстве... 

  • Фильм является ремейком боевика Breaking News (2004), снятого гонконгским режиссером Джонни То. 
  • Сэм Клебанов не только выступил продюсером картины и стал одним из авторов сценария, но и появился в кадре в роли режиссера Ромы.
  • Известный радио- и телеведущий Антон Комолов исполнил в фильме роль ведущего радио «Маяк», а журналистка и телеведущая Юлия Панкратова – роль ведущей новостей на Первом канале.  
  • В 2011 году Владимир Мерзликин (Олег Смирнов), Мария Машкова (Катя Вербицкая) и Евгений Цыганов (Герман) вместе сыграли в мини-сериале «Забытый». 

На одной из улиц в центре Москвы опер Смирнов вместе со своими сотрудниками готовят задержание опасных бандитов, грабящих инкассаторов. Главарь банды — таинственный и неуловимый Герман, за которым уже долгое время ведется слежка.

Но жизнь вносит свои коррективы, и тщательно продуманная операция срывается. Находящиеся неподалеку от места перестрелки тележурналисты снимают на камеру поражение стражей порядка, и репортаж идет в прямой эфир сразу на нескольких каналах.

Катя, молодая и амбициозная начальница PR-службы ГУВД предлагает необычный выход из сложной ситуации: реабилитировать доброе имя милиции и вместе с тем превратить реванш в реалити-шоу, за которым будет наблюдать вся страна.

Бандиты скрываются в квартире и захватывают заложников. Внезапно появляется новая проблема — в том же доме выполняют задание два киллера. Милицейская осада заканчивается ничем. Однако телевизионные репортажи по-прежнему полны победных реляций. Попав под прицел спецназовцев и журналистов, бандиты принимают вызов и используют web-камеры для того, чтобы передать свою правду о происходящем в Интернет, как единственную альтернативу телевизионной пропаганде.

Между тем, Смирнов намерен заполучить Германа любой ценой, и план Кати для него ничто в сравнении с драйвом охотника, загоняющим зверя.

7.6 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 мая 2009
Премьера онлайн 6 июня 2009
Премьера в мире 7 мая 2009
Возраст 16+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Андерс Банке
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
Мария Машкова
Мария Машкова
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Артём Семакин
Все актеры и съемочная группа
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disturatro 23 февраля 2023, 19:27
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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