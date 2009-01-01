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Летающие ножницы
Киноафиша Фильмы Летающие ножницы
The Flying Scissors

Летающие ножницы, 2009

2009 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 6 ноября 2009
Премьера в мире 1 января 2009
Возраст 16+
Режиссер
Джона Тьюлис
В ролях
Дэвид Рэтрэй
Керри О`Мэйлли
Мария Зирьянова
Беним Фостер
Мэттью Аркин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Летающие ножницы 1 постер
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