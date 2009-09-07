Информатор, 2009

Марк Уитэкр много лет работал в компании ADM, занимающейся разработкой лизина, и даже попал в высшее руководство. Но ничто не подготовило его к работе, за которую он собирается взяться – начать шпионить для ФБР. Когда героя насильно заставляют работать информатором против незаконных действий его компании по установлению цен, Уитэкр постепенно принимает идею о том, что он настоящий секретный агент. Но по мере того, как ему приходится возводить стены изо лжи между собой и своими близкими людьми, мир Марка все быстрее начинает рушиться вокруг него.