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The Informant

Информатор, 2009

2009 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Марк Уитэкр много лет работал в компании ADM, занимающейся разработкой лизина, и даже попал в высшее руководство. Но ничто не подготовило его к работе, за которую он собирается взяться – начать шпионить для ФБР. Когда героя насильно заставляют работать информатором против незаконных действий его компании по установлению цен, Уитэкр постепенно принимает идею о том, что он настоящий секретный агент. Но по мере того, как ему приходится возводить стены изо лжи между собой и своими близкими людьми, мир Марка все быстрее начинает рушиться вокруг него. 

  • Чтобы подготовиться к роли полноватого персонажа Марка Уитакра, Мэтт Дэймон намеренно прибавил в весе перед съемками. Он сделал это, съев много гамбургеров, пиццы и темного пива, что он описал в интервью как «очень, очень, очень весело».
  • Марк Уитэкер дает интервью Джону Дауду, который позже был нанят в качестве поверенного Дональда Трампа во время расследования Робертом Мюллером сговора между президентской кампанией Трампа 2016 года и Россией.
  • Внутренний монолог Уитэкра о хорошей идее телешоу, в котором мужчина звонит к себе домой и слышит, как он сам отвечает на звонок, является частью сюжета другого фильма режиссера этой картины Стивена Содерберга, «Шизополиса». 

Правительство США решает предъявить крупной агропромышленной корпорации обвинение за удержание заинтересованными фирмами высоких цен на продукты, завербовав как информатора вице-президента одной из компаний Марка Уитейкра.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 7 сентября 2009
Премьера онлайн 31 августа 2013
Премьера в мире 7 сентября 2009
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик КАРО Премьер
Бюджет $22 000 000
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Мелани Лински
Мелани Лински
Джоэл МакХэйл
Джоэл МакХэйл
Томас Ф. Уилсон
Скотт Бакула
Скотт Бакула
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Информатор 2 постера
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