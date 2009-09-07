Информатор, 2009

Марк Уитэкр много лет работал в компании ADM, занимающейся разработкой лизина, и даже попал в высшее руководство. Но ничто не подготовило его к работе, за которую он собирается взяться – начать шпионить для ФБР. Когда героя насильно заставляют работать информатором против незаконных действий его компании по установлению цен, Уитэкр постепенно принимает идею о том, что он настоящий секретный агент. Но по мере того, как ему приходится возводить стены изо лжи между собой и своими близкими людьми, мир Марка все быстрее начинает рушиться вокруг него.
Правительство США решает предъявить крупной агропромышленной корпорации обвинение за удержание заинтересованными фирмами высоких цен на продукты, завербовав как информатора вице-президента одной из компаний Марка Уитейкра.