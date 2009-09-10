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Сказка про темноту Сказка про темноту
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Сказка про темноту, 2009

2009 / Россия
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть О фильме

Фильм - участник 62-го Каннского кинофестиваля в конкурсной программе «Особый взгляд»

Ангелина живет в огромном портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока.

На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля же — милая, красивая, интеллигентная девушка — совершенно одинока.

Она не обращала внимания на свое одиночество, питая сердце теплом от своей работы — по работе Ангелина много общается с трудными детьми, старается быть с ними ласковой, нежной, родной, и упивается их восхищением. Но однажды маленький мальчик-подопечный простодушно рассказывает Геле, что она — одинокая старая дура. Это момент истины для героини, слова мальчика — словно вызов для нее, и она решает стать другой. Решает порвать со своим одиночеством…

6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 10 сентября 2009
Премьера в мире 10 сентября 2009
Прокатчик ЛеопАрт
Режиссер
Николай Хомерики
Николай Хомерики
В ролях
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Юрий Сафаров
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сказка про темноту 1 постер
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