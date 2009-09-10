Сказка про темноту, 2009

Ангелина живет в огромном портовом городе на теплом море русского Дальнего Востока.

На южных улицах ночью и днем молодые, красивые, энергичные мужчины и женщины заняты одной заботой: знакомиться, флиртовать, влюбляться. Геля же — милая, красивая, интеллигентная девушка — совершенно одинока.

Она не обращала внимания на свое одиночество, питая сердце теплом от своей работы — по работе Ангелина много общается с трудными детьми, старается быть с ними ласковой, нежной, родной, и упивается их восхищением. Но однажды маленький мальчик-подопечный простодушно рассказывает Геле, что она — одинокая старая дура. Это момент истины для героини, слова мальчика — словно вызов для нее, и она решает стать другой. Решает порвать со своим одиночеством…