Рок-н-рольщик, 2008

Ленни Коул, босс лондонской мафии, вмешивается во все операции с недвижимостью. За значительные деньги он помогает Ури Омовичу, российскому разработчику. В знак доброй воли Омович одалживает Коулу ценную картину, вскоре у него украденную. Пока люди Коула под предводительством надежного Арчи ищут полотно, трое местных мелких преступников, Дикая банда, крадут деньги у русского, используя инсайдерскую информацию от его бухгалтера Стеллы. Между тем помешанный на наркотиках рокер Джонни Квид исчезает, и его связь с Коулом является ключом к исчезновению картины.