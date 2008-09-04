Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок-н-рольщик Рок-н-рольщик
Киноафиша Фильмы Рок-н-рольщик
RocknRolla

Рок-н-рольщик, 2008

2008 / Великобритания
7.6 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Ленни Коул, босс лондонской мафии, вмешивается во все операции с недвижимостью. За значительные деньги он помогает Ури Омовичу, российскому разработчику. В знак доброй воли Омович одалживает Коулу ценную картину, вскоре у него украденную. Пока люди Коула под предводительством надежного Арчи ищут полотно, трое местных мелких преступников, Дикая банда, крадут деньги у русского, используя инсайдерскую информацию от его бухгалтера Стеллы. Между тем помешанный на наркотиках рокер Джонни Квид исчезает, и его связь с Коулом является ключом к исчезновению картины.

  • В тот день, когда снималась эротическая сцена между Джерардом Батлером и Тэнди Ньютон, актриса наотрез отказалась целовать актера, поскольку он где-то подхватил страшную горловую инфекцию. Тогда Гай Ричи импровизировал и переделал сцену в очень забавную монтажную секвенцию, где не видно, кто кого целует. 
  • По словам режиссера Гая Ричи, это первый фильм в трилогии. Перед титрами есть титульная карточка с надписью «Дикая банда вернется в Реальном рок-н-рольщике», намекая, что это будет заголовок следующей части, находящейся в разработке. 
  • Персонаж Ури, вдохновлен реальным российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Он физически похож на Абрамовича и проводит деловую встречу на стадионе Уэмбли, что перекликается со статусом Абрамовича как владельца футбольного клуба Челси.

Лондонский криминальный мир узнает о том, что загадочному русскому преступнику удается провернуть хитроумную земельную аферу, вследствие чего начинается кровопролитная борьба за многие миллионы долларов.

7.6 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 29 января 2009
Премьера онлайн 6 июля 2016
Премьера в мире 4 сентября 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Джерард Батлер
Джерард Батлер
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Тэнди Ньютон
Тэнди Ньютон
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про мафию Фильмы про мафию
Фильмы про воров в законе Фильмы про воров в законе
Фильмы с Томом Харди Фильмы с Томом Харди
Фильмы Гая Ричи Фильмы Гая Ричи
Постер фильма Рок-н-рольщик 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Рок-н-рольщик смотреть онлайн

Рок-н-рольщик
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 10 марта 2020, 20:57
4 балла из 10ти!
пересматривать еще раз точно не буду!
это, возможно не так, и даже глупость, но они слизали с наших Жмурок ;)))
не по сюжету, а… Читать дальше…
Отзывы Написать
107 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мафия, олигархи и суровый холод: 7 стереотипов о русских, которые Голливуд никак не оставит в прошлом В наше время, когда информация о жизни в любой точке мира доступна по щелчку пальцев, кажутся странными и порой до абсурда смешными традиционные «клюквенные» представления о России. Однако Голливуд не спешит расставаться с набившими оскомину русскоязычным зрителям штампами. Какими именно – давайте разбираться.
Написать
27 января 2022 20:00
От Гая Ричи слышу: 10 культовых цитат из фильмов британского режиссера Вспоминаем крутые цитаты из фильмов Гая Ричи к выходу картины «Гнев человеческий».
Написать
22 апреля 2021 18:42
Съемки по дружбе: Знаменитости, получившие камео в фильмах Гая Ричи Самые запоминающиеся камео в фильмах британского киногангстера Гая Ричи, которые вы могли пропустить.
Написать
1 июля 2020 11:00
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши